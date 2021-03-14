Терехова раскритиковали за агитацию в Харькове во время обострения COVID-19

Секретарь городского совета в разгар пандемии участвовал в массовых празднованиях

Секретарь городского совета в разгар пандемии участвовал в массовых празднованиях

Фото: Facebook

В то время, как врачи Харькова бьют тревогу из-за переполненности реанимаций COVID-больными, секретарь городского совета и исполняющий обязанности мэра города Игорь Терехов занимается агитацией во время массовых гуляний на Масленицу.

Об этом в Facebook сообщил журналист Дмитрий Коган, передает RegioNews.

Он обнародовал видео, где мэр города без защитной маски среди толпы приветствует людей с праздником. При этом видно, что никакой дистанции между присутствующими нет, и большинство из них также находятся без средств защиты, что не смущает Игоря Терехова.

Пока в Харькове новый скачек эпидемии и провалена программа вакцинации, власть тусуется с народом на Масленицу. И цинично со сцены желает всем здоровья", - написал журналист.

Дмитрий Коган призвал жителей города не забывать, что "чиновники полетят в Шарите, а они поедут в областную больницу".

Ну и тот факт, что секретарь городского совета до сих пор не смог выучить язык, как того требует закон, тоже вызывает вопросы к интеллектуальным способностям человека", - добавил журналист.

Напомним, сегодня врач Харьковской областной инфекционной больницы Владимир Корсунов сообщил, что реанимации города полностью заполнены пациентами с COVID-19, и в городских медицинских учреждениях не хватает коек для больных COVID-19.

Он рассказал, что коронавирус продолжает уносить жизни харьковчан, и вчера, 13 марта от осложнений умер врач Дмитрий Борисович Пеньков. Кроме того, по словам Корсунова, в больницах Харькова выросло количество молодых пациентов с тяжелым течением коронавируса.