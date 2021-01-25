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25 января 2021, 09:51 320

Пожар в Харькове: умер еще один из пенсионеров, которых доставили в больницу

25 января 2021, 09:51 320
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Вследствие пожара всего уже погибли 16 человек
Вследствие пожара всего уже погибли 16 человек
Фото: ГСЧС
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Заместитель городского головы по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения Горбунова-Рубан Светлана сообщила, что умер один из пяти пенсионеров, которых доставили в больницу после пожара в доме престарелых.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Telegram-канал Харьков LIVE.

Отмечается, что причиной смерти мужчины стал стресс.

Смерть связана с возрастом и общим состоянием человека, не связанна с пожаром", - говорится в сообщении.

Напомним 21 января в Харькове произошел пожар в доме престарелых. В результате инцидента погибли 15 человек.

Почти сразу на это происшествие отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Глава государства требует от правительства и силовиков провести расследование.

Генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что предварительной причиной возникновения пожара в доме для пожилых людей в Харькове было неосторожное обращение с электронагревательными приборами.

Как сообщил в.а. мэра Харькова Игорь Терехов, дом престарелых в Харькове, где произошел пожар, работал нелегально.

Впоследствии стало известно, что полиция задержала управляющего дома престарелых в Харькове и караулит хозяйку, ее готовятся задержать.

Кабинет Министров создал комиссию для расследования пожара в Харькове, которая должна установить причины пожара, жертвами которой стали 15 пожилых людей.

Также ГБР расследует возможную халатность инспекторов ГСЧС. Задержаны четверо человек, проверяются три основные версии произошедшего.

Зеленский объявил 23 января Днем траура на государственном уровне в связи с гибелью людей во время пожара в доме для пожилых людей в Харькове.

пожар смерть Харьков больницы пенсионеры
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