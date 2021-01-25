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25 січня 2021, 09:51 316

Пожежа у Харкові: помер ще один з пенсіонерів, яких доставили в лікарню

25 січня 2021, 09:51 316
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Внаслідок пожежі все вже загинули 16 осіб
Внаслідок пожежі все вже загинули 16 осіб
Фото: ДСНС
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Заступник міського голови з питань охорони здоров'я та соціального захисту населення Горбунова-Рубан Світлана повідомила, що помер один з п'яти пенсіонерів, яких доставили до лікарні після пожежі в будинку літніх.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Telegram-канал Харків LIVE.

Відзначається, що причиною смерті чоловіка став стрес.

Смерть пов'язана з віком і загальним станом людини, не пов'язана з пожежею", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 21 січня в Харкові сталася пожежа в будинку престарілих. В результаті інциденту загинули 15 осіб.

Майже одразу на цю подію відреагував президент України Володимир Зеленський. Глава держави вимагає від уряду та силовиків провести розслідування.

Генпрокурор Ірина Венедіктова повідомила, що попередньою причиною виникнення пожежі в будинку для літніх людей у Харкові було необережне поводження з електронагрівальними приладами.

Як повідомив в.о. мера Харкова Ігор Терехов, будинок для літніх людей у Харкові, де сталася пожежа, працював нелегально.

Згодом стало відомо, що поліція затримала управляючого будинку для літніх людей у Харкові і чатує на власницю, її готуються затримати.

Кабінет Міністрів створив комісію для розслідування пожежі у Харкові, яка має встановити причини пожежі, жертвами якої стали 15 літніх людей.

Також ДБР розслідує можливу недбалість інспекторів ДСНС. Затримано четверо осіб, перевіряються три основні версії події.

Зеленський оголосив 23 січня Днем жалоби на державному рівні у зв'язку із загибеллю людей під час пожежі в будинку для літніх людей у Харкові.

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