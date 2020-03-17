Кернес передумав та розпорядився закрити метро в Харкові
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на "Українську правду".
"Ми прийняли рішення закрити метро Харкова з 20:00 17 березня", - запевнив мер Харкова Геннадій Кернес.
За словами мера, зараз розробляється розклад громадського транспорту для того, щоб підвозити жителів міста до місць роботи і лікарень.
Нагадаємо, що вчора, 16 березня, мер Харкова Геннадій Кернес відмовлявся закривати підземку. Своє рішення він мотивував тим, що "люди повинні якось їздити на роботу і пересуватися". Крім того, чиновник нагадав, що в місті не зафіксовано жодного випадку коронавируса.
В то же час президент Володимир Зеленський повідомив, що якщо Геннадій Кернес цього не зробить, то вся відповідальність за кожен випадок захворювання коронавірусів буде лежати особисто на ньому.
"Якщо він буде порушувати закон, а він починає це робити, то на нього чекає кримінальна відповідальність", - сказав Володимир Зеленський.
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