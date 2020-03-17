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17 березня 2020, 11:11 5

Кернес передумав та розпорядився закрити метро в Харкові

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17 березня 2020, 11:11 5
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Міська влада Харкова ухвалила рішення закрити метрополітен у зв'язку із загрозою поширення коронавірусу COVID-19
Фото: Facebook сторінка Кернеса
Міська влада Харкова ухвалила рішення закрити метрополітен у зв'язку із загрозою поширення коронавірусу COVID-19

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на "Українську правду".

"Ми прийняли рішення закрити метро Харкова з 20:00 17 березня", - запевнив мер Харкова Геннадій Кернес.

За словами мера, зараз розробляється розклад громадського транспорту для того, щоб підвозити жителів міста до місць роботи і лікарень.

Нагадаємо, що вчора, 16 березня, мер Харкова Геннадій Кернес відмовлявся закривати підземку. Своє рішення він мотивував тим, що "люди повинні якось їздити на роботу і пересуватися". Крім того, чиновник нагадав, що в місті не зафіксовано жодного випадку коронавируса.

В то же час президент Володимир Зеленський повідомив, що якщо Геннадій Кернес цього не зробить, то вся відповідальність за кожен випадок захворювання коронавірусів буде лежати особисто на ньому.

"Якщо він буде порушувати закон, а він починає це робити, то на нього чекає кримінальна відповідальність", - сказав Володимир Зеленський.

Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)

Нагадаємо, 11 березня Кабмін ввів карантин в усіх областях з 12 березня по 3 квітня.

11 березня посилений контроль введений на контрольно-пропускних пунктах на Донбасі через загрозу коронавірусу.

13 березня голова Верховної Ради Дмитро Разумков через введення в Україні карантину обмежив доступ до будівлі парламенту всім. Це не стосується лише нардепів та помічників.


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