08:25  17 марта
Карантин в Украине: Рада собралась на внеочередное заседание, под ее стенами - митинг
10:44  17 марта
Игоря Петрашко назначили министром экономики
09:02  17 марта
На Донбассе один украинский военный получил ранения
UA | RU
UA | RU
17 марта 2020, 10:51 2

Больные коронавирусом буковинцы чувствуют себя хорошо

Читайте також
українською мовою
17 марта 2020, 10:51 2
Читайте також українською мовою
По состоянию на 10:00 у всех пациентов с подтвержденным COVID-19 температура тела в пределах нормы. Самочувствие стабильное
Фото: Черновицкая ОГА
По состоянию на 10:00 у всех пациентов с подтвержденным COVID-19 температура тела в пределах нормы. Самочувствие стабильное

Об этом сообщает Черновицкая ОГА, пишет RegioNews.

Все четверо больных коронавирусом буковинцев, двое мужчин и две женщины, чувствуют себя хорошо. У них нормальная температура, никаких серьезных осложнений, говорят врачи, нет.

Станом на 10:00 у всіх пацієнтів з підтвердженим COVID-19 температура тіла у межах норми. Самопочуття стабільне. Бажаємо їм якнайшвидшого одужання!

Опубліковано Чернівецька обласна державна адміністрація Вівторок, 17 березня 2020 р.

Напомним, по состоянию на 10:00 утра вторника, 17 марта, в Украине уже подтверждено 7 случаев заражения коронавирусом, 4 из них - в Черновцах, 2 - в Киеве, 1- в Житомирской области (летальный).

Также в Черновцах от сопутствующей неврологической патологии умерла женщина, госпитализированная с подозрением на коронавирус.

У мужчины, у которого коронавирус обнаружили первым, медики уже получили один отрицательный тест на COVID-19. Если его второй тест будет тоже отрицательным, чоловыка признают здоровым.

Читайте также: Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)


коронавірус
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
17 марта 2020, 10:31
До конца текущей недели в Украину завезут первую партию быстрых тестов на коронавирус
17 марта 2020, 09:47
Киев: подтверждены два случая коронавирус
16 марта 2020, 22:35
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
17 марта 2020, 10:31
Коронавирус: Киев идет на карантин
11 марта 2020, 11:47
Коронавирус: Кабмин ввел карантин в Украине
11 марта 2020, 13:11
Детей не поражает, а пенсионеры в зоне риска, - Емец о коронавирусе
14 марта 2020, 17:51
В Украине официально подтвердили еще два случая заражения коронавирусом
12 марта 2020, 19:57
Коронавирус в Черновцах и Житомире: что известно о больных
12 марта 2020, 21:07
Последние Популярные
Вадим Денисенко
Ульяна Супрун
Андрей Смолий
Все блоги »
Хроники украинского карантина: как живут коронавирусные Черновцы
17 марта 2020, 12:00
Выборы в Харькове: какую фракцию в Раде выберет Светличная
16 марта 2020, 15:03
Все публикации »
Кому от карантина плохо и за что уронили Сергея Сивохо? – НеПогода
13 марта 2020, 21:05
Ответы на вопросы о коронавирусе. Доктор Комаровский
12 марта 2020, 20:09
ЗеКабмин. Весенняя пересадка – Спецвыпуск "НеПогоды"
05 марта 2020, 21:00
Все видео »
Кучер Алексей
Председатель Харьковской областной государственной администрации
Габинет Дмитрий
Председатель Хмельницкой областной государственной администрации
Коваль Виталий
Председатель Ривненской областной государственной администрации
Все досье »