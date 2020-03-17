Больные коронавирусом буковинцы чувствуют себя хорошо

По состоянию на 10:00 у всех пациентов с подтвержденным COVID-19 температура тела в пределах нормы. Самочувствие стабильное

Фото: Черновицкая ОГА

По состоянию на 10:00 у всех пациентов с подтвержденным COVID-19 температура тела в пределах нормы. Самочувствие стабильное

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