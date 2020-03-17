Больные коронавирусом буковинцы чувствуют себя хорошо
Об этом сообщает Черновицкая ОГА, пишет RegioNews.
Все четверо больных коронавирусом буковинцев, двое мужчин и две женщины, чувствуют себя хорошо. У них нормальная температура, никаких серьезных осложнений, говорят врачи, нет.
Станом на 10:00 у всіх пацієнтів з підтвердженим COVID-19 температура тіла у межах норми. Самопочуття стабільне. Бажаємо їм якнайшвидшого одужання!Опубліковано Чернівецька обласна державна адміністрація Вівторок, 17 березня 2020 р.
Напомним, по состоянию на 10:00 утра вторника, 17 марта, в Украине уже подтверждено 7 случаев заражения коронавирусом, 4 из них - в Черновцах, 2 - в Киеве, 1- в Житомирской области (летальный).
Также в Черновцах от сопутствующей неврологической патологии умерла женщина, госпитализированная с подозрением на коронавирус.
У мужчины, у которого коронавирус обнаружили первым, медики уже получили один отрицательный тест на COVID-19. Если его второй тест будет тоже отрицательным, чоловыка признают здоровым.
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