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Из-за коронавируса в столице ограничат движение: как и где

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17 марта 2020, 10:52 24
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Чтобы предотвратить распространение коронавирусной инфекции, в Киеве могут ввести ограничения движения в некоторых районах
Фото:depositphotos
Чтобы предотвратить распространение коронавирусной инфекции, в Киеве могут ввести ограничения движения в некоторых районах

Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на Depo.ua.

Киев могут поделить на сектора и запретить передвигаться пассажирскому и личному транспорту жителей из одной зоны в другую. Такой сценарий уже воплотили в жизнь в Париже, чтобы остановить распространение атипичной пневмонии.

Контролировать процесс будут бойцы Национальной гвардии Украины.

Напомним, что на утро 17 марта от коронавируса COVID-19 погибло 7148 человек, количество зараженных возросло до 182 405.

Как информировали RegioNews ранее, четыре человека в Украине получили коронавирус внутри страны. Они не путешествовали за границу.


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