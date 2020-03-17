Из-за коронавируса в столице ограничат движение: как и где
Чтобы предотвратить распространение коронавирусной инфекции, в Киеве могут ввести ограничения движения в некоторых районах
Чтобы предотвратить распространение коронавирусной инфекции, в Киеве могут ввести ограничения движения в некоторых районах
Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на Depo.ua.
Киев могут поделить на сектора и запретить передвигаться пассажирскому и личному транспорту жителей из одной зоны в другую. Такой сценарий уже воплотили в жизнь в Париже, чтобы остановить распространение атипичной пневмонии.
Контролировать процесс будут бойцы Национальной гвардии Украины.
Напомним, что на утро 17 марта от коронавируса COVID-19 погибло 7148 человек, количество зараженных возросло до 182 405.
Как информировали RegioNews ранее, четыре человека в Украине получили коронавирус внутри страны. Они не путешествовали за границу.
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