Украина закрывает КПВВ на админгранице с Крымом

Работа Контрольных пунктов въезда-выезда на границе с временно оккупированной территорией Крыма временно приостановлена до 3 апреля из-за карантина, который ввели для прекращения распространения коронавирусной инфекции

Фото: Укринформ

Работа Контрольных пунктов въезда-выезда на границе с временно оккупированной территорией Крыма временно приостановлена до 3 апреля из-за карантина, который ввели для прекращения распространения коронавирусной инфекции

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на МВД Украины.

Распоряжением Кабинета Министров № 291-р работу КПВВ на границе с полуостровом приостановлено до 3 апреля, если не будет принято иное решение.

В этот период будут пропускать: на временно оккупированную территорию только граждан Украины и членов их семей, место жительства которых в установленном законом порядке зарегистрировано в Автономной Республике Крым или г. Севастополь.

Сообщается, что с временно оккупированной территории гражданам Украины, место жительства которых в установленном законом порядке зарегистрировано за пределами Автономной Республики Крым или г.Севастополе.

Также будут пропускать лиц с целью обеспечения защиты национальных интересов или в связи с выполнением международных обязательств, представителей дипломатических учреждений и гуманитарных миссий, которые выезжают с временно оккупированной территории Автономной Республики Крым.

Отмечается, что выезд с временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г. Севастополь других категорий иностранцев и лиц без гражданства осуществляется по согласованию с Министерством по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Напомним, что еще вчера, 16 березн, пункты пропуску на адмгранице с оккупированным Крымом работали в штатном режиме.

Напомним, что КПВВ "Станица Луганская" закрывают на две недели.

Ранее сообщалось, что "Укрзализныця" чэрез карантин в стране приостанавливает движение и ограничивает маршрут ряда пригородных и региональных поездов, следующих через государственную границу

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