Украина закрывает КПВВ на админгранице с Крымом
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на МВД Украины.
Распоряжением Кабинета Министров № 291-р работу КПВВ на границе с полуостровом приостановлено до 3 апреля, если не будет принято иное решение.
В этот период будут пропускать: на временно оккупированную территорию только граждан Украины и членов их семей, место жительства которых в установленном законом порядке зарегистрировано в Автономной Республике Крым или г. Севастополь.
Сообщается, что с временно оккупированной территории гражданам Украины, место жительства которых в установленном законом порядке зарегистрировано за пределами Автономной Республики Крым или г.Севастополе.
Также будут пропускать лиц с целью обеспечения защиты национальных интересов или в связи с выполнением международных обязательств, представителей дипломатических учреждений и гуманитарных миссий, которые выезжают с временно оккупированной территории Автономной Республики Крым.
Отмечается, что выезд с временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г. Севастополь других категорий иностранцев и лиц без гражданства осуществляется по согласованию с Министерством по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.
Напомним, что еще вчера, 16 березн, пункты пропуску на адмгранице с оккупированным Крымом работали в штатном режиме.
Напомним, что КПВВ "Станица Луганская" закрывают на две недели.
Ранее сообщалось, что "Укрзализныця" чэрез карантин в стране приостанавливает движение и ограничивает маршрут ряда пригородных и региональных поездов, следующих через государственную границу
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