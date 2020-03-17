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17 марта 2020, 10:39 9

Карантин в Украине: Рада будет работать в комитетах

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17 марта 2020, 10:39 9
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Парламент Украины внес изменения в календарный план проведения третьей сессии, отменив все пленарные заседания до 3 апреля в связи с карантином из-за коронавируса в Украине
Фото: twitter/verkhovna_rada
Парламент Украины внес изменения в календарный план проведения третьей сессии, отменив все пленарные заседания до 3 апреля в связи с карантином из-за коронавируса в Украине

Как передает RegioNews, соответствующие постановления №3218 и №3224 были приняты на внеочередном заседании Рады во вторник, 17 марта.

В частности, постановление №3218 предусматривает, что следующие три недели – с 17 марта до 3 апреля – депутаты будут работать в комитетах, комиссиях, депутатских фракциях или группах.

Согласно постановлению №3224, спикер Рады в случае принятия Кабмином решения о продлении карантина в Украине может принять решение о продлении работы ВР в режиме работы в комитетах, комиссиях, депутатских фракциях и группах.

Также документ предусматривает, что председатель Рады по предложению Согласительного совета депутатских фракций может созвать пленарные заседания ВР для решения неотложных вопросов, связанных с ситуацией в Украине, и необходимостью принятия в связи с этим соответствующих решений.

Отмечается, что на четвертую сессию ВР будут перенесены пять парламентских слушаний, которые были запланированы на период с 18 марта по 18 мая.

А журналистов во время карантина будут пропускать в парламент по дополнительной аккредитационной карточке.

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Напомним, 11 марта Кабмин ввел карантин во всех областях с 12 марта по 3 апреля. В Киеве запретили массовые мероприятия, учиться будут дистанционно, а пробное ВНО хотят перенести.

11 марта усиленный контроль введен на контрольно-пропускных пунктах на Донбассе из-за угрозы коронавируса.

13 марта председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков из-за введения в Украине карантина ограничил доступ к зданию парламента всем. Это не касается только нардепов и помощников.


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