Продуктовий кошик в Україні виявився у 5 разів дорожчим відносно доходів, ніж у Польщі: порівняння цін і зарплат

В Україні багато продуктів справді коштують дешевше, ніж у Польщі, однак відносно доходів споживчий кошик для українців виявляється у 4–5 разів дорожчим

Про це свідчить порівняння цін українських мереж АТБ, "Сільпо", METRO та EVA з вартістю товарів у польському супермаркеті Biedronka в Кракові, проведене кореспондентками "Телеграфа", передає RegioNews.

Попри нижчі ціни, реальна доступність харчів в Україні набагато гірша через суттєву різницю в зарплатах. Український мінімальний заробіток у 2025 році становить 8000 грн, а після податків працівник отримує близько 6160 грн. У Польщі мінімальна зарплата з 1 січня 2025 року дорівнює 4666 злотих брутто, що після утримань становить приблизно 3510,92 злотих, або понад 40 тисяч гривень.

За цінами Україна виграє у базових категоріях. Овочі та фрукти тут значно дешевші: картопля коштує 9,99 грн/кг проти 46,34 грн у Польщі, українські тепличні томати — 99,89 грн/кг проти 150,86 грн. Яблука обходяться удвічі дешевше, мандарини — ненабагато, але все ж вигідніше. Крупи також у більшості випадків дешевші в Україні, як і рис та гречка. Яйця в Польщі дорожчі приблизно на третину. М’ясні вироби українського виробництва теж доступніші — краківська ковбаса та шинка у вітчизняних мережах коштують помітно менше.

Зате імпортні товари, солодощі, снеки та частина молочних продуктів вигідніші для покупців саме в Польщі. Наприклад, панеттоне там майже на 200 грн дешевше, ніж в українських магазинах. Польські супермаркети також пропонують нижчі ціни на окремі види побутової хімії та молочної продукції, зокрема масло й камамбер.

Таким чином, середня вартість повсякденного кошика в Україні справді нижча на 25–40%, однак через значно менші доходи українці витрачають на їжу й базові товари в рази більшу частку заробітку, ніж мешканці Польщі.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що м'ясо свинини в Україні дорожчає. За останні три місяці вартість зросла так, що ціни не опускались нижче 250 гривень за кілограм. Аналітики зазначили, що минулого року вартість була нижча через пропозицію.