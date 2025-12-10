16:35  10 грудня
Найближчими днями в Україні очікується до 7 градусів морозу
10:49  10 грудня
На Прикарпатті на сходах лікарні знайшли новонароджену дівчинку
09:25  10 грудня
У Києві знайшли мертвим сина космонавта Каденюка – ЗМІ
10 грудня 2025, 17:59

Продуктовий кошик в Україні виявився у 5 разів дорожчим відносно доходів, ніж у Польщі: порівняння цін і зарплат

10 грудня 2025, 17:59
В Україні багато продуктів справді коштують дешевше, ніж у Польщі, однак відносно доходів споживчий кошик для українців виявляється у 4–5 разів дорожчим

Про це свідчить порівняння цін українських мереж АТБ, "Сільпо", METRO та EVA з вартістю товарів у польському супермаркеті Biedronka в Кракові, проведене кореспондентками "Телеграфа", передає RegioNews.

Попри нижчі ціни, реальна доступність харчів в Україні набагато гірша через суттєву різницю в зарплатах. Український мінімальний заробіток у 2025 році становить 8000 грн, а після податків працівник отримує близько 6160 грн. У Польщі мінімальна зарплата з 1 січня 2025 року дорівнює 4666 злотих брутто, що після утримань становить приблизно 3510,92 злотих, або понад 40 тисяч гривень.

За цінами Україна виграє у базових категоріях. Овочі та фрукти тут значно дешевші: картопля коштує 9,99 грн/кг проти 46,34 грн у Польщі, українські тепличні томати — 99,89 грн/кг проти 150,86 грн. Яблука обходяться удвічі дешевше, мандарини — ненабагато, але все ж вигідніше. Крупи також у більшості випадків дешевші в Україні, як і рис та гречка. Яйця в Польщі дорожчі приблизно на третину. М’ясні вироби українського виробництва теж доступніші — краківська ковбаса та шинка у вітчизняних мережах коштують помітно менше.

Зате імпортні товари, солодощі, снеки та частина молочних продуктів вигідніші для покупців саме в Польщі. Наприклад, панеттоне там майже на 200 грн дешевше, ніж в українських магазинах. Польські супермаркети також пропонують нижчі ціни на окремі види побутової хімії та молочної продукції, зокрема масло й камамбер.

Таким чином, середня вартість повсякденного кошика в Україні справді нижча на 25–40%, однак через значно менші доходи українці витрачають на їжу й базові товари в рази більшу частку заробітку, ніж мешканці Польщі.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що м'ясо свинини в Україні дорожчає. За останні три місяці вартість зросла так, що ціни не опускались нижче 250 гривень за кілограм. Аналітики зазначили, що минулого року вартість була нижча через пропозицію.

Україна продукти ціна Польща
04 грудня 2025
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Український кошторис на 2026 рік не нагадує бюджет воюючої країни. Звідки взяти гроші на всі забаганки влади, досі невідомо
01 грудня 2025
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Президент опинився на роздоріжжі, а опозиція – як формальна, так і фактична – має шанс успішно продовжити тиск на Банкову
21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
