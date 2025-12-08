С 1 января 2026 года ФЛП будет отчитываться по-новому: что меняется

Целью реформы является сделать налоговую систему более удобной, прозрачной и современной, а также оптимизировать взаимодействие предпринимателей с государством.

Об этом сообщил президент Всеукраинской профессиональной ассоциации предпринимателей Борис Эмельдеш, передает RegioNews.

С 1 января 2026 года для физических лиц — предпринимателей и лиц, осуществляющих независимую профессиональную деятельность, вступают в силу важные изменения в сфере налоговой отчетности. Нововведения предусмотрены законом №4536-IX от 16.07.2025, принятым в рамках комплексной реформы государственного контроля и налогового администрирования.

Главное: отчетность переходит на квартальный формат

Теперь ФЛП и самозанятые лица больше не будут подавать Объединенную отчетность ежемесячно. Вместо 12 отчетов в год только 4. Квартальный формат будет охватывать:

налог на доходы физических лиц (НДФЛ);

военный сбор;

единый социальный взнос (ЕСВ) в отношении наемных работников.

Кому нужно отчитываться ежеквартально:

ФЛП на всех системах налогообложения — в части наемных работников;

лицам, осуществляющим независимую профессиональную деятельность (адвокатам, аудиторам, частным исполнителям и т.п.);

частным нотариусам - по НДФЛ и военному сбору;

ФЛП, предоставляющих услуги по заключению биржевых сделок или участвующих в их заключении.

Срок предоставления отчетности

За декабрь 2025 года

Работают старые правила:

до 20 января 2026 года следует подать ежемесячную Объединенную отчетность.

За 1 квартал 2026 года

Уже действуют новые нормы:

до 10 мая 2026 года – первый квартальный отчет.

В дальнейшем отчетность будет подаваться в течение 40 дней после завершения каждого квартала.

Кто работает по старым правилам

Изменения не касаются юридических лиц — они будут и дальше отчитываться ежемесячно.

Почему это важно

уменьшается административная нагрузка на бизнес;

снижается риск технических ошибок при частом представлении документов;

отчетность приближается к европейским стандартам, где квартальная модель типична;

предпринимателям легче планировать налоговую нагрузку в течение года.

