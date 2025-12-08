С 1 января 2026 года ФЛП будет отчитываться по-новому: что меняется
Целью реформы является сделать налоговую систему более удобной, прозрачной и современной, а также оптимизировать взаимодействие предпринимателей с государством.
Об этом сообщил президент Всеукраинской профессиональной ассоциации предпринимателей Борис Эмельдеш, передает RegioNews.
С 1 января 2026 года для физических лиц — предпринимателей и лиц, осуществляющих независимую профессиональную деятельность, вступают в силу важные изменения в сфере налоговой отчетности. Нововведения предусмотрены законом №4536-IX от 16.07.2025, принятым в рамках комплексной реформы государственного контроля и налогового администрирования.
Главное: отчетность переходит на квартальный формат
Теперь ФЛП и самозанятые лица больше не будут подавать Объединенную отчетность ежемесячно. Вместо 12 отчетов в год только 4. Квартальный формат будет охватывать:
- налог на доходы физических лиц (НДФЛ);
- военный сбор;
- единый социальный взнос (ЕСВ) в отношении наемных работников.
Кому нужно отчитываться ежеквартально:
- ФЛП на всех системах налогообложения — в части наемных работников;
- лицам, осуществляющим независимую профессиональную деятельность (адвокатам, аудиторам, частным исполнителям и т.п.);
- частным нотариусам - по НДФЛ и военному сбору;
- ФЛП, предоставляющих услуги по заключению биржевых сделок или участвующих в их заключении.
Срок предоставления отчетности
За декабрь 2025 года
Работают старые правила:
- до 20 января 2026 года следует подать ежемесячную Объединенную отчетность.
За 1 квартал 2026 года
Уже действуют новые нормы:
- до 10 мая 2026 года – первый квартальный отчет.
В дальнейшем отчетность будет подаваться в течение 40 дней после завершения каждого квартала.
Кто работает по старым правилам
Изменения не касаются юридических лиц — они будут и дальше отчитываться ежемесячно.
Почему это важно
- уменьшается административная нагрузка на бизнес;
- снижается риск технических ошибок при частом представлении документов;
- отчетность приближается к европейским стандартам, где квартальная модель типична;
- предпринимателям легче планировать налоговую нагрузку в течение года.
