17:22  08 декабря
Во время боевой задачи на востоке погиб опытный украинский пилот
17:15  08 декабря
В Запорожье военный ТЦК подозревается в убийстве
08:14  08 декабря
В Винницкой области столкнулись два автомобиля: один из водителей погиб
08 декабря 2025, 15:41

С 1 января 2026 года ФЛП будет отчитываться по-новому: что меняется

08 декабря 2025, 15:41
Целью реформы является сделать налоговую систему более удобной, прозрачной и современной, а также оптимизировать взаимодействие предпринимателей с государством.

Об этом сообщил президент Всеукраинской профессиональной ассоциации предпринимателей Борис Эмельдеш, передает RegioNews.

С 1 января 2026 года для физических лиц — предпринимателей и лиц, осуществляющих независимую профессиональную деятельность, вступают в силу важные изменения в сфере налоговой отчетности. Нововведения предусмотрены законом №4536-IX от 16.07.2025, принятым в рамках комплексной реформы государственного контроля и налогового администрирования.

Главное: отчетность переходит на квартальный формат

Теперь ФЛП и самозанятые лица больше не будут подавать Объединенную отчетность ежемесячно. Вместо 12 отчетов в год только 4. Квартальный формат будет охватывать:

  • налог на доходы физических лиц (НДФЛ);
  • военный сбор;
  • единый социальный взнос (ЕСВ) в отношении наемных работников.

Кому нужно отчитываться ежеквартально:

  • ФЛП на всех системах налогообложения — в части наемных работников;
  • лицам, осуществляющим независимую профессиональную деятельность (адвокатам, аудиторам, частным исполнителям и т.п.);
  • частным нотариусам - по НДФЛ и военному сбору;
  • ФЛП, предоставляющих услуги по заключению биржевых сделок или участвующих в их заключении.

Срок предоставления отчетности

За декабрь 2025 года

Работают старые правила:

  • до 20 января 2026 года следует подать ежемесячную Объединенную отчетность.

За 1 квартал 2026 года

Уже действуют новые нормы:

  • до 10 мая 2026 года – первый квартальный отчет.

В дальнейшем отчетность будет подаваться в течение 40 дней после завершения каждого квартала.

Кто работает по старым правилам

Изменения не касаются юридических лиц — они будут и дальше отчитываться ежемесячно.

Почему это важно

  • уменьшается административная нагрузка на бизнес;
  • снижается риск технических ошибок при частом представлении документов;
  • отчетность приближается к европейским стандартам, где квартальная модель типична;
  • предпринимателям легче планировать налоговую нагрузку в течение года.

Ранее сообщалось, что в Киеве разоблачили схему фиктивного трудоустройства иностранцев. Предприниматель предлагал "пакет услуг" за тысячи долларов.

