На Киевщине загорелся жилой дом: в огне погиб мужчина
Инцидент произошел 7 декабря. К сожалению, известно о погибшем
Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.
Загорелся жилой дом в селе Лука Таращанская. Спасатели потушили пламя. К сожалению, во время осмотра дома обнаружили тело 84-летнего местного жителя. Специалисты-криминалисты зафиксировали на месте происшествия последствия возгорания.
Предварительно причиной пожара могло стать нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.
"Следователи начали досудебное расследование (ч. 2 ст. 270 УКУ). Полиция Киевщины призывает граждан соблюдать правила пожарной безопасности", - сообщает полиция.
