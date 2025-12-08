На Киевщине загорелся жилой дом: в огне погиб мужчина

Фото: Нацполиция

Инцидент произошел 7 декабря. К сожалению, известно о погибшем

Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.

Загорелся жилой дом в селе Лука Таращанская. Спасатели потушили пламя. К сожалению, во время осмотра дома обнаружили тело 84-летнего местного жителя. Специалисты-криминалисты зафиксировали на месте происшествия последствия возгорания.

Предварительно причиной пожара могло стать нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.

"Следователи начали досудебное расследование (ч. 2 ст. 270 УКУ). Полиция Киевщины призывает граждан соблюдать правила пожарной безопасности", - сообщает полиция.

Напомним, ранее в Киеве в жилом комплексе "Софиевская Сфера" возник пожар в одной из квартир. На месте работали спасатели ГСЧС и медики.