Украинский артист Степан Гига впал в кому, - журналист

Украинский певец Степан Гига, находящийся в одной из львовских больниц, впал в кому после тяжелых послеоперационных осложнений

Об этом сообщил журналист и блогер Виталий Глагола со ссылкой на людей, приближенных к семье артиста, пишет Еспресо.Захід, передает RegioNews.

По словам журналиста, состояние исполнителя оценивают как крайне тяжелое.

В сообщении отмечается, что Степану Гизе ампутировали ногу после второй операции на колене.

Хирургическое вмешательство стало вынужденным решением из-за серьезных осложнений: на фоне сильного стресса организма резко повысился уровень сахара, что повлекло за собой критические нарушения кровообращения в нижней конечности.

Врачи сражались за сохранение жизни пациента, и ампутация стала единственным способом остановить опасные процессы.

Медики продолжают борьбу за жизнь артиста.

Напомним, ранее сообщалось, что певец Степан Гига перенес срочную операцию. Поэтому его команда отменила все запланированные концерты. Отмечалось, что состояние артиста тяжелое.