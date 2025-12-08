17:22  08 декабря
Во время боевой задачи на востоке погиб опытный украинский пилот
17:15  08 декабря
В Запорожье военный ТЦК подозревается в убийстве
16:30  08 декабря
В Харькове с мужчины требовали 2 тысячи долларов за снятие с розыска ТЦК
UA | RU
UA | RU
08 декабря 2025, 16:01

Украинский артист Степан Гига впал в кому, - журналист

08 декабря 2025, 16:01
Читайте також українською мовою
Читайте також
українською мовою

Украинский певец Степан Гига, находящийся в одной из львовских больниц, впал в кому после тяжелых послеоперационных осложнений

Об этом сообщил журналист и блогер Виталий Глагола со ссылкой на людей, приближенных к семье артиста, пишет Еспресо.Захід, передает RegioNews.

По словам журналиста, состояние исполнителя оценивают как крайне тяжелое.

В сообщении отмечается, что Степану Гизе ампутировали ногу после второй операции на колене.

Хирургическое вмешательство стало вынужденным решением из-за серьезных осложнений: на фоне сильного стресса организма резко повысился уровень сахара, что повлекло за собой критические нарушения кровообращения в нижней конечности.

Врачи сражались за сохранение жизни пациента, и ампутация стала единственным способом остановить опасные процессы.

Медики продолжают борьбу за жизнь артиста.

Напомним, ранее сообщалось, что певец Степан Гига перенес срочную операцию. Поэтому его команда отменила все запланированные концерты. Отмечалось, что состояние артиста тяжелое.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
артист кома певец
Украинскому певцу Melovin сделал предложение военнослужащий прямо на Майдане Незалежности
23 ноября 2025, 18:00
Умер известный украинский певец и музыкант
22 ноября 2025, 08:43
Лидер группы "Скай" Олег Собчук попал в больницу: все подробности
16 ноября 2025, 17:53
Все новости »
04 декабря 2025
Госбюджет-2026: для кого он и какую коалицию создал в Раде
Украинский казна на 2026 год не напоминает бюджет воюющей страны. Откуда взять деньги на все прихоти властей, до сих пор неизвестно
01 декабря 2025
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Президент оказался на развилке, а у оппозиции – как формальной, так и фактической – есть шанс успешно продолжить давление на Банковую
21 ноября 2025
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Американская сторона создала план, который нежизнеспособен с самого начала, потому что не устраивает обе стороны конфликта
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
Во время боевой задачи на востоке погиб опытный украинский пилот
08 декабря 2025, 17:22
В Запорожье военный ТЦК подозревается в убийстве
08 декабря 2025, 17:15
В Полтаве разоблачили организаторов интернет-схемы по продаже подделок элитной парфюмерии: какое наказание
08 декабря 2025, 16:59
На Киевщине загорелся жилой дом: в огне погиб мужчина
08 декабря 2025, 16:55
В сети показали, как эксминистр иностранных дел Кулеба вместе с женой развлекается на концерте
08 декабря 2025, 16:52
В Константиновке враг ударил по семье с детьми: они ехали за водой
08 декабря 2025, 16:50
Началась встреча Зеленского со Стармером, Мерцем и Макроном по мирному плану
08 декабря 2025, 16:39
В Харькове с мужчины требовали 2 тысячи долларов за снятие с розыска ТЦК
08 декабря 2025, 16:30
Назначение нового руководителя Офиса президента начинает затягиваться
08 декабря 2025, 16:25
В Сумской области пограничники уничтожили более 40 российских БпЛА
08 декабря 2025, 16:15
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Госбюджет-2026: для кого он и какую коалицию создал в Раде
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Все публикации »
Вадим Денисенко
Владимир Фесенко
Сергей Фурса
Все блоги »