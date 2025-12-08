Началась встреча Зеленского со Стармером, Мерцем и Макроном по мирному плану

фото: rbc.ua

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на РБК-Украина.

В частности, премьер Британии Кир Стармер заявил, что "вопрос Украины – это дело Украины" и что сегодняшние переговоры являются "критическим этапом в борьбе за мир".

В то же время Зеленский отметил, что "сегодня очень важны... единство между Европой, Украиной и США".

Президент Франции Эммануэль Макрон подчеркнул: "Российская экономика начинает страдать, особенно после наших последних санкций".

Немецкий лидер Фридрих Мерц сказал, что он "скептически относится к некоторым деталям в поступающих из США документах", но добавил, что именно поэтому лидеры собрались сегодня.

Как известно, в понедельник, 8 декабря, стартовала встреча Зеленского со Стармером, Мерцем и Макроном по поводу мирного плана, предложенного США.

Напомним, секретарь СНБО Рустем Умеров получил от США данные о переговорах с Россией и передаст их президенту Владимиру Зеленскому.