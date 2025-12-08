З 1 січня 2026 року ФОПи звітуватимуть по-новому: що змінюється

Реформа має на меті зробити податкову систему більш зручною, прозорою та сучасною, а також оптимізувати взаємодію підприємців із державою

Про це повідомив президент Всеукраїнської професійної асоціації підприємців Борис Емельдеш, передає RegioNews.

З 1 січня 2026 року для фізичних осіб — підприємців та осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, набирають чинності важливі зміни у сфері податкової звітності. Нововведення передбачені законом № 4536-IX від 16.07.2025, ухваленим у межах комплексної реформи державного контролю та податкового адміністрування.

Головне: звітність переходить на квартальний формат

Відтепер ФОПи та самозайняті особи більше не подаватимуть Об’єднану звітність щомісяця. Замість 12 звітів на рік — лише 4. Квартальний формат охоплюватиме:

податок на доходи фізичних осіб (ПДФО);

військовий збір;

єдиний соціальний внесок (ЄСВ) щодо найманих працівників.

Кому потрібно звітувати щокварталу:

ФОПам на всіх системах оподаткування — у частині найманих працівників;

особам, які здійснюють незалежну професійну діяльність (адвокатам, аудиторам, приватним виконавцям тощо);

приватним нотаріусам — за ПДФО та військовим збором;

ФОПам, що надають послуги з укладення біржових угод або беруть участь у їх укладенні.

Термін подання звітності

За грудень 2025 року

Працюють старі правила:

до 20 січня 2026 року потрібно подати щомісячну Об’єднану звітність.

За 1 квартал 2026 року

Уже діють нові норми:

до 10 травня 2026 року — перший квартальний звіт.

У подальшому звітність подаватиметься протягом 40 днів після завершення кожного кварталу.

Хто працює за старими правилами

Зміни не стосуються юридичних осіб — вони й далі звітуватимуть щомісяця.

Чому це важливо

зменшується адміністративне навантаження на бізнес;

знижується ризик технічних помилок при частому поданні документів;

звітність наближається до європейських стандартів, де квартальна модель є типовою;

підприємцям легше планувати податкове навантаження протягом року.

