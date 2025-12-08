З 1 січня 2026 року ФОПи звітуватимуть по-новому: що змінюється
Реформа має на меті зробити податкову систему більш зручною, прозорою та сучасною, а також оптимізувати взаємодію підприємців із державою
Про це повідомив президент Всеукраїнської професійної асоціації підприємців Борис Емельдеш, передає RegioNews.
З 1 січня 2026 року для фізичних осіб — підприємців та осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, набирають чинності важливі зміни у сфері податкової звітності. Нововведення передбачені законом № 4536-IX від 16.07.2025, ухваленим у межах комплексної реформи державного контролю та податкового адміністрування.
Головне: звітність переходить на квартальний формат
Відтепер ФОПи та самозайняті особи більше не подаватимуть Об’єднану звітність щомісяця. Замість 12 звітів на рік — лише 4. Квартальний формат охоплюватиме:
- податок на доходи фізичних осіб (ПДФО);
- військовий збір;
- єдиний соціальний внесок (ЄСВ) щодо найманих працівників.
Кому потрібно звітувати щокварталу:
- ФОПам на всіх системах оподаткування — у частині найманих працівників;
- особам, які здійснюють незалежну професійну діяльність (адвокатам, аудиторам, приватним виконавцям тощо);
- приватним нотаріусам — за ПДФО та військовим збором;
- ФОПам, що надають послуги з укладення біржових угод або беруть участь у їх укладенні.
Термін подання звітності
За грудень 2025 року
Працюють старі правила:
- до 20 січня 2026 року потрібно подати щомісячну Об’єднану звітність.
За 1 квартал 2026 року
Уже діють нові норми:
- до 10 травня 2026 року — перший квартальний звіт.
У подальшому звітність подаватиметься протягом 40 днів після завершення кожного кварталу.
Хто працює за старими правилами
Зміни не стосуються юридичних осіб — вони й далі звітуватимуть щомісяця.
Чому це важливо
- зменшується адміністративне навантаження на бізнес;
- знижується ризик технічних помилок при частому поданні документів;
- звітність наближається до європейських стандартів, де квартальна модель є типовою;
- підприємцям легше планувати податкове навантаження протягом року.
