В сети показали, как эксминистр иностранных дел Кулеба вместе с женой развлекается на концерте
Бывшего министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу, ранее призвавшего украинцев «бороться лопатами» с россиянами, заметили на концерте в компании ну очень веселой жены
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на INSIDER UA.
"Пока что в стране война, экс-министр иностранных дел Кулеба тусуется на концерте Монатика. Сам в смокинге, рядом – под хмельком и веселая жена. Ни за что не отвечаешь. Не жизнь, а праздник", – говорится в сообщении.
Ранее эксминистр Дмитрий Кулеба рассказал, сколько тратит на жизнь в Киеве ежемесячно. Как выяснилось, в месяц ему нужно около 5 тысяч долларов.
