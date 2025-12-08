В сети показали, как эксминистр иностранных дел Кулеба вместе с женой развлекается на концерте

иллюстративное фото: из открытых источников

Бывшего министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу, ранее призвавшего украинцев «бороться лопатами» с россиянами, заметили на концерте в компании ну очень веселой жены

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на INSIDER UA.

"Пока что в стране война, экс-министр иностранных дел Кулеба тусуется на концерте Монатика. Сам в смокинге, рядом – под хмельком и веселая жена. Ни за что не отвечаешь. Не жизнь, а праздник", – говорится в сообщении.

Ранее эксминистр Дмитрий Кулеба рассказал, сколько тратит на жизнь в Киеве ежемесячно. Как выяснилось, в месяц ему нужно около 5 тысяч долларов.