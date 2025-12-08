17:22  08 декабря
Во время боевой задачи на востоке погиб опытный украинский пилот
17:15  08 декабря
В Запорожье военный ТЦК подозревается в убийстве
08:14  08 декабря
В Винницкой области столкнулись два автомобиля: один из водителей погиб
08 декабря 2025, 16:50

В Константиновке враг ударил по семье с детьми: они ехали за водой

08 декабря 2025, 16:50
Войска РФ утром 8 декабря атаковали дроном Константиновку Донецкой области. Под удар попала семья с двумя детьми, которая ехала за водой на велосипедах. Ранения получили родители и их малолетние дети

Об этом сообщает Донецкая областная прокуратура, передает RegioNews.

По информации следствия, удар FPV-дроном оккупанты нанесли в 09:00. В зоне впечатления оказалась семья: 42-летний мужчина, его 32-летняя жена, 7-летняя девочка и 12-летний мальчик.

У пострадавших диагностированы минно-взрывные травмы, осколочные ранения и контузия. Состояние детей и отца врачи оценивают как средней тяжести. Всем пострадавшим была оказана медицинская помощь и госпитализирован.

Прокуроры открыли уголовное производство по факту военного преступления по ч. 1 ст. 438 УК Украины.

Как сообщалось, в Донецкой области разоблачили 59-летнего агента, который приводил "Ланцеты" на Константиновку. За совершенное ему грозит до 8 лет лишения свободы.

