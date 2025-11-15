14:21  15 листопада
Зеленський анонсував нові елементи "Зимової підтримки"
16:04  14 листопада
На Волині затримали прикордонників, які допомагали чоловікам незаконно виїхати за кордон
15:12  14 листопада
У Києві правоохоронці затримали очільника політичної партії на хабарі у 160 00 доларів
15 листопада 2025, 14:59

В Україні очікується зростання цін на продукти перед зимовими святами — прогноз економіста

15 листопада 2025, 14:59
В Україні ціни на продукти харчування можуть суттєво зрости перед зимовими святами. Таку думку висловив економіст Олег Пендзин

Про це пише Телеграм-канал Мандарин-медіа, передає RegioNews.

За його словами, підвищення цін найбільше торкнеться м’яса, молочних продуктів, жирів, сала та яєць. Основною причиною називають збільшення попиту на ці товари у святковий період.

"Перед святами традиційно зростає споживчий попит, і це природним чином впливає на ціни", — зазначив Пендзин. Він додав, що окрім сезонного фактору, на вартість продуктів можуть впливати логістичні труднощі та коливання курсу валют.

Експерт також закликав українців планувати покупки заздалегідь та звертати увагу на акційні пропозиції супермаркетів, щоб зменшити витрати на святковий стіл.

Аналітики наголошують, що найбільш уразливими до підвищення цін залишаються продукти тривалого зберігання та популярні інгредієнти для традиційних святкових страв.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що в Україні за останній рік у 2,2 раза подорожчали яблука. При цьому експерти прогнозують, що популярний фрукт до кінця року знову зросте в ціні.

11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
07 серпня 2025
