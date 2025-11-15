В Україні очікується зростання цін на продукти перед зимовими святами — прогноз економіста

В Україні ціни на продукти харчування можуть суттєво зрости перед зимовими святами. Таку думку висловив економіст Олег Пендзин

Про це пише Телеграм-канал Мандарин-медіа, передає RegioNews.

За його словами, підвищення цін найбільше торкнеться м’яса, молочних продуктів, жирів, сала та яєць. Основною причиною називають збільшення попиту на ці товари у святковий період.

"Перед святами традиційно зростає споживчий попит, і це природним чином впливає на ціни", — зазначив Пендзин. Він додав, що окрім сезонного фактору, на вартість продуктів можуть впливати логістичні труднощі та коливання курсу валют.

Експерт також закликав українців планувати покупки заздалегідь та звертати увагу на акційні пропозиції супермаркетів, щоб зменшити витрати на святковий стіл.

Аналітики наголошують, що найбільш уразливими до підвищення цін залишаються продукти тривалого зберігання та популярні інгредієнти для традиційних святкових страв.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що в Україні за останній рік у 2,2 раза подорожчали яблука. При цьому експерти прогнозують, що популярний фрукт до кінця року знову зросте в ціні.