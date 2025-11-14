17:12  14 ноября
В Украине значительно потеплеет, но местами пройдут дожди
16:04  14 ноября
На Волыни задержали пограничников, которые помогали мужчинам незаконно уехать за границу
15:12  14 ноября
В Киеве правоохранители задержали главу политической партии на взятке в 160 00 долларов
14 ноября 2025, 20:30

Что будет с ценами на продукты в Украине: эксперт объяснил, что может подорожать

14 ноября 2025, 20:30
Иллюстративное фото
В Украине ряд продуктов ожидают подорожания. При этом на фоне хорошего урожая стабилизировались цены на овощи

Об этом сообщает 24 телеканал

В то же время в Украине из-за роста предложения ожидается удешевление цитрусовых. Ценники на яйца ожидаются стабильны.

"В этом году такие группы товаров, как фрукты, мясо и мясопродукты, а также масло подсолнечное и другие пищевые жиры подросли в цене. Эти три вида товаров показали наибольший рост в процентном соотношении. Положительно можно отметить, что в этом году стабилизировались цены на овощи. Довольно неплохие урожаи" – говорит экономический эксперт Максим Гопка.

Аналитик убежден, что перед новогодними праздниками будет снова сезонное удорожание мяса и мясопродуктов. Причина будет заключаться в увеличенном спросе. В то же время, от значительного подъема цены свинину удерживает рост импорта в этом году.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине за последний год в 2,2 раза подорожали яблоки. При этом эксперты прогнозируют, что популярный фрукт к концу года снова вырастет в цене.

