Иллюстративное фото

В Украине ряд продуктов ожидают подорожания. При этом на фоне хорошего урожая стабилизировались цены на овощи

Об этом сообщает 24 телеканал, передает RegoNews.

В то же время в Украине из-за роста предложения ожидается удешевление цитрусовых. Ценники на яйца ожидаются стабильны.

"В этом году такие группы товаров, как фрукты, мясо и мясопродукты, а также масло подсолнечное и другие пищевые жиры подросли в цене. Эти три вида товаров показали наибольший рост в процентном соотношении. Положительно можно отметить, что в этом году стабилизировались цены на овощи. Довольно неплохие урожаи" – говорит экономический эксперт Максим Гопка.

Аналитик убежден, что перед новогодними праздниками будет снова сезонное удорожание мяса и мясопродуктов. Причина будет заключаться в увеличенном спросе. В то же время, от значительного подъема цены свинину удерживает рост импорта в этом году.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине за последний год в 2,2 раза подорожали яблоки. При этом эксперты прогнозируют, что популярный фрукт к концу года снова вырастет в цене.