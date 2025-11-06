19:59  06 ноября
В результате атаки на Днепр повреждена многоэтажка, есть пострадавшие
17:15  06 ноября
В Киевской области суд оправдал российского оккупанта, которого обвиняли в мародерстве
16:22  06 ноября
Завтра в Украине без осадков и до +16
UA | RU
UA | RU
06 ноября 2025, 17:38

СМИ сообщили об апартаментах семьи Даниила Гетманцева в Ницце стоимостью €930 тысяч

06 ноября 2025, 17:38
Читайте також українською мовою
Читайте також
українською мовою

В сети появилась информация об апартаментах семьи председателя парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниила Гетманцева во французском городе Ницца

Об этом сообщил автор проекта "Антиподы" Сергей Иванов, передает RegioNews.

Автор расследования заявил, что жилье площадью 142 квадратных метра расположено на бульваре Виктора Гюго, 58 — в центральном районе города, в нескольких кварталах от Средиземного моря.

Согласно обнародованному фрагменту договора купли-продажи, стоимость апартаментов составляет €930 тысяч, что примерно равняется 45 миллионам гривен. Источники, работающие с недвижимостью во Франции, сообщили, что речь идет о цене без ремонта; с отделкой расходы могли превысить €1 млн.

В публикации также утверждается, что Гетманцев не указал это имущество в своей декларации, что, по мнению автора, может свидетельствовать о возможном нарушении антикоррупционного законодательства.

Сам Даниил Гетманцев пока публично не комментировал распространенную информацию.

Напомним, Государственное бюро расследований сообщило, что начальник Дарницкого управления Национальной полиции Киева Юрий Рыбянский похитил около 16 миллионов гривен арестованных средств, за сохранность которых был ответственным

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
деньги Гетманцев Даниил Александрович
Украинцы уже два месяца без "нацкешбека": из-за чего задерживаются выплаты
06 ноября 2025, 15:27
$400 тыс. из сейфа столичной полиции исчезли вместе с начальником отделения – его нашли на Ровенщине
06 ноября 2025, 12:57
В Луцке поймали 54-летнего "охотника на авто": имел при себе спецтехнику для взлома
05 ноября 2025, 17:54
Все новости »
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
Зеленский подписал указ о праздновании дня Десантно-штурмовых войск
06 ноября 2025, 20:33
Когда, наконец, наступит ответственность?
06 ноября 2025, 20:19
В результате атаки на Днепр повреждена многоэтажка, есть пострадавшие
06 ноября 2025, 19:59
"Я не из тех, кто будет молчать": Оля Полякова не планирует сдаваться с вопросом Евровидения
06 ноября 2025, 19:50
В Херсоне российский дрон атаковал маршрутку: ранены три человека, среди них ребенок
06 ноября 2025, 19:32
Отключение электроэнергии по Украине: в Укрэнерго предупредили о графиках на 7 ноября
06 ноября 2025, 19:15
"Билет" за 8 тысяч долларов: в Одесской области разоблачили дельца, разработавшего схему "бегства" для ухилянцев
06 ноября 2025, 18:45
Стало известно, сколько украинцев смогут получить "зимнюю тысячу"
06 ноября 2025, 18:39
Россия близка к крупнейшему достижению за два года - захват Покровска, - WSJ
06 ноября 2025, 18:36
На Днепропетровщине раздались взрывы после массированной атаки дронов
06 ноября 2025, 17:59
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
Все публикации »
Валерий Чалый
Юрий Касьянов
Остап Дроздов
Все блоги »