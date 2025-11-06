СМИ сообщили об апартаментах семьи Даниила Гетманцева в Ницце стоимостью €930 тысяч

В сети появилась информация об апартаментах семьи председателя парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниила Гетманцева во французском городе Ницца

Об этом сообщил автор проекта "Антиподы" Сергей Иванов, передает RegioNews.

Автор расследования заявил, что жилье площадью 142 квадратных метра расположено на бульваре Виктора Гюго, 58 — в центральном районе города, в нескольких кварталах от Средиземного моря.

Согласно обнародованному фрагменту договора купли-продажи, стоимость апартаментов составляет €930 тысяч, что примерно равняется 45 миллионам гривен. Источники, работающие с недвижимостью во Франции, сообщили, что речь идет о цене без ремонта; с отделкой расходы могли превысить €1 млн.

В публикации также утверждается, что Гетманцев не указал это имущество в своей декларации, что, по мнению автора, может свидетельствовать о возможном нарушении антикоррупционного законодательства.

Сам Даниил Гетманцев пока публично не комментировал распространенную информацию.

