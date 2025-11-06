16:22  06 листопада
06 листопада 2025, 17:38

ЗМІ повідомили про апартаменти родини Данила Гетманцева в Ніцці вартістю €930 тисяч

06 листопада 2025, 17:38
У мережі з’явилася інформація про апартаменти родини голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева у французькому місті Ніцца

Про це повідомив автор проекту "Антиподи" Сергій Іванов, передає RegioNews.

Автор розслідування заявив, що житло площею 142 квадратних метри розташоване на бульварі Віктора Гюго, 58 — у центральному районі міста, за кілька кварталів від Середземного моря.

Згідно з оприлюдненим фрагментом договору купівлі-продажу, вартість апартаментів становить €930 тисяч, що приблизно дорівнює 45 мільйонам гривень. Джерела, які працюють із нерухомістю у Франції, повідомили, що йдеться про ціну без ремонту; з оздобленням витрати могли перевищити €1 млн.

У публікації також стверджується, що Гетманцев не вказав це майно у своїй декларації, що, на думку автора, може свідчити про можливе порушення антикорупційного законодавства.

Сам Данило Гетманцев поки публічно не коментував поширену інформацію.

Нагадаємо, Державне бюро розслідувань повідомило, що начальник Дарницького управління Національної поліції Києва Юрій Рибянський викрав близько 16 мільйонів гривень арештованих коштів, за збереження яких був відповідальним

31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
