ЗМІ повідомили про апартаменти родини Данила Гетманцева в Ніцці вартістю €930 тисяч

У мережі з’явилася інформація про апартаменти родини голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева у французькому місті Ніцца

Про це повідомив автор проекту "Антиподи" Сергій Іванов, передає RegioNews.

Автор розслідування заявив, що житло площею 142 квадратних метри розташоване на бульварі Віктора Гюго, 58 — у центральному районі міста, за кілька кварталів від Середземного моря.

Згідно з оприлюдненим фрагментом договору купівлі-продажу, вартість апартаментів становить €930 тисяч, що приблизно дорівнює 45 мільйонам гривень. Джерела, які працюють із нерухомістю у Франції, повідомили, що йдеться про ціну без ремонту; з оздобленням витрати могли перевищити €1 млн.

У публікації також стверджується, що Гетманцев не вказав це майно у своїй декларації, що, на думку автора, може свідчити про можливе порушення антикорупційного законодавства.

Сам Данило Гетманцев поки публічно не коментував поширену інформацію.

