Средняя зарплата в Украине снизилась: где платят больше всего, а где — меньше всего

В августе 2025 года средняя зарплата в Украине составила 25 911 гривен, что на 2,2% меньше, чем в июле

Самые высокие доходы традиционно зафиксированы в Киеве - 39 535 грн. Также в тройку лидеров вошли Луганская область со средней зарплатой 32541 грн и Днепропетровская - 26779 грн.

Меньше всего зарабатывают в Черновицкой области - всего 18 451 грн, а также в Кировоградской (18 778 грн) и Тернопольской (19 837 грн) областях.

В большинстве регионов Украины произошло снижение средних зарплат. Единственным исключением стала Черниговская область, где заработки выросли на 1,9% - до 20 289 грн.

В общем, наблюдается коррекция после пожилого роста зарплат, в частности в сфере ИТ, строительства и транспорта. Экономисты объясняют это сезонными колебаниями и влиянием военной экономики.

