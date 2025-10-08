11:57  08 октября
Завод хумуса в Украине приостановил производство из-за атаки РФ
11:12  08 октября
За "шутку" с заминированием суда житель Киева получил три года тюрьмы
08:57  08 октября
На Полтавщине в квартире нашли мертвой 12-летнюю девочку
08 октября 2025, 15:56

Средняя зарплата в Украине снизилась: где платят больше всего, а где — меньше всего

08 октября 2025, 15:56
В августе 2025 года средняя зарплата в Украине составила 25 911 гривен, что на 2,2% меньше, чем в июле

Об этом сообщает Новини.LIVE, передает RegioNews.

Самые высокие доходы традиционно зафиксированы в Киеве - 39 535 грн. Также в тройку лидеров вошли Луганская область со средней зарплатой 32541 грн и Днепропетровская - 26779 грн.

Меньше всего зарабатывают в Черновицкой области - всего 18 451 грн, а также в Кировоградской (18 778 грн) и Тернопольской (19 837 грн) областях.

В большинстве регионов Украины произошло снижение средних зарплат. Единственным исключением стала Черниговская область, где заработки выросли на 1,9% - до 20 289 грн.

В общем, наблюдается коррекция после пожилого роста зарплат, в частности в сфере ИТ, строительства и транспорта. Экономисты объясняют это сезонными колебаниями и влиянием военной экономики.

Напомним, в Украине планируется существенно повысить размер выплат по безработице и продлить срок их получения. Соответствующий законопроект уже зарегистрирован в Верховной Раде (№57475), и он предусматривает ряд важных изменений в системе социальной поддержки безработных

03 октября 2025
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обес...
01 октября 2025
Эскалация войны или перемирие: чем обернется для России смена риторики Трампа
Дадут Украине "Томагавки" или нет, испугает это Путина или нет, пойдет ли он на мобилизацию или нет…
26 сентября 2025
Удары по учебным центрам ВСУ: как должно реагировать военное командование и гражданские власти
Атаки на учебные полигоны имеют для российских агрессоров, к сожалению, двойную эффективность
24 сентября 2025
Предчувствие гражданской войны? Во что может перерасти битва у Калушского ТЦК
Властям пора менять подход к мобилизации, иначе воюющая с оккупантами Украина скатится и к гражданскому противостоянию
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Эскалация войны или перемирие: чем обернется для России смена риторики Трампа
