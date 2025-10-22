Стало известно, какие города Украины получат 46 миллионов евро на развитие

иллюстративное фото: из открытых источников

Европейский инвестиционный банк предоставил Украине 46 миллионов евро на развитие городов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Министерство финансов.

В частности, по 13,3 млн. евро пойдут на развитие муниципальной инфраструктуры и общественный транспорт, 14,7 млн. евро - на городской транспорт и 4,8 млн. евро - на энергоэффективность общественных зданий.

По состоянию на октябрь 2025 года Европейский инвестиционный банк предоставил Украине уже более 168 млн. евро для реализации этих проектов.

Напомним, Дания выделила для Украины более 300 миллионов евро. Миссия этой программы состоит в том, чтобы усилить устойчивость Украины.