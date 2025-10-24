Названа середня зарплата держслужбовців в Україні

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на дані Мінфіну.

Як зазначається, у вересні 2025 року середня нарахована заробітна плата працівників центральних органів влади становила 59,1 тисячі гривень. Зарплата впала в порівнянні з серпнем (61,6 тисячі гривень).

Це більш ніж втричі більше, ніж середня по країні, яка, за даними Пенсійного фонду, у серпні становила 19,8 тисячі гривень.

