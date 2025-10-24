Названа середня зарплата держслужбовців в Україні
Зарплати чиновників суттєво перевищують середні по Україні
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на дані Мінфіну.
Як зазначається, у вересні 2025 року середня нарахована заробітна плата працівників центральних органів влади становила 59,1 тисячі гривень. Зарплата впала в порівнянні з серпнем (61,6 тисячі гривень).
Це більш ніж втричі більше, ніж середня по країні, яка, за даними Пенсійного фонду, у серпні становила 19,8 тисячі гривень.
Раніше ми повідомляли про те, що у серпні 2025 року середня зарплата в Україні склала 25 911 гривень, що на 2,2% менше, ніж у липні. Такі дані навело видання Новини.LIVE.
Стало відомо, які міста України отримають 46 мільйонів євро на розвитокВсі новини »
22 жовтня 2025, 22:28В Україні різко зросла виручка виробників ювелірних виробів
21 жовтня 2025, 21:09Українці стали менше пити пива
21 жовтня 2025, 16:19
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
З початку 2025 року в Україні у ДТП загинуло понад 2,2 тис. людей
24 жовтня 2025, 08:42Росіяни атакували Дніпропетровщину з артилерії та FPV-дронами
24 жовтня 2025, 08:29Укрзалізниця попередила про зміни руху поїздів та затримки через російські атаки
24 жовтня 2025, 08:17РФ атакувала Кіровоградщину, майже 20 населених пунктів без світла
24 жовтня 2025, 08:05Сили оборони за добу знешкодили ще 910 окупантів
24 жовтня 2025, 07:49У Німеччині хочуть посилити міграційні правила для молодих українців
24 жовтня 2025, 07:33Російський безпілотник влучив у житловий будинок в Херсоні, є постраждалі
24 жовтня 2025, 07:13ЄС взяв на себе зобов'язання надавати фінансову допомогу Україні до 2027 року
24 жовтня 2025, 06:59"Кров тече, результат — нуль": Дмитро Коляденко розповів про схуднення, про яке жалкує
24 жовтня 2025, 01:50
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
Всі блоги »