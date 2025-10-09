Ілюстративне фото

У вересні середнє значення індексу цін на м’ясо ФАО склало рекордні 127,8 пункту. Це на 6,6% ща показник минулого року

Про це повідомляє "Агро-Бізнес", передає RegioNews.

Ціни на яловичину досягли рекордних позначок. Експерти пояснили це високим попитом у США, де через обмеженість пропозиції внутрішнього ринку стимулювався імпорт. Зокрема, з Австралії, де теж зростали ціни.

Яловичина з Бразилії також подорожчала. При цьому світові котирування баранини зросли на тлі високого імпортного попиту на світових ринках і обмеженої експортної пропозиції в Океанії.

Котирування м’яса птиці теж були стабільними за умов у цілому збалансованої ситуації на світових ринках, попри обмеження на імпорт, через локальні спалахи високопатогенного грипу птиці.

"Більшість цін для розрахунку індексу цін на м’ясо було невідомо на момент підрахунку й опублікування. Тому вартісне значення індексу цін на м’ясо за останні місяці отримано на основі поєднання прогнозованих і фактичних цін", - кажуть експерти ФАО (Продовольча та сільськогосподарська організація Об'єднаних Націй).

Нагадаємо, на міжнародному ринку також рекордно подешевшало какао. При цьому експерти пояснили, що це не означає, що варто чекати на падіння цін на шоколад найближчим часом. Адже виробники ще використовують старі запаси какао.