22:37  08 жовтня
У Києві в багатоповерхівці пролунав потужний вибух, є жертви
14:41  08 жовтня
У Запоріжжі підлітки погрожували розстріляти пенсіонерок
13:10  08 жовтня
Україну накриє похолодання з дощами
UA | RU
UA | RU
09 жовтня 2025, 01:55

М'ясо рекордно подорожчало: що відбувається з цінами

09 жовтня 2025, 01:55
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото
Читайте также
на русском языке

У вересні середнє значення індексу цін на м’ясо ФАО склало рекордні 127,8 пункту. Це на 6,6% ща показник минулого року

Про це повідомляє "Агро-Бізнес", передає RegioNews.

Ціни на яловичину досягли рекордних позначок. Експерти пояснили це високим попитом у США, де через обмеженість пропозиції внутрішнього ринку стимулювався імпорт. Зокрема, з Австралії, де теж зростали ціни.

Яловичина з Бразилії також подорожчала. При цьому світові котирування баранини зросли на тлі високого імпортного попиту на світових ринках і обмеженої експортної пропозиції в Океанії.

Котирування м’яса птиці теж були стабільними за умов у цілому збалансованої ситуації на світових ринках, попри обмеження на імпорт, через локальні спалахи високопатогенного грипу птиці.

"Більшість цін для розрахунку індексу цін на м’ясо було невідомо на момент підрахунку й опублікування. Тому вартісне значення індексу цін на м’ясо за останні місяці отримано на основі поєднання прогнозованих і фактичних цін", - кажуть експерти ФАО (Продовольча та сільськогосподарська організація Об'єднаних Націй).

Нагадаємо, на міжнародному ринку також рекордно подешевшало какао. При цьому експерти пояснили, що це не означає, що варто чекати на падіння цін на шоколад найближчим часом. Адже виробники ще використовують старі запаси какао.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
ціни м'ясо
В Україні змінились ціни на капусту: скільки тепер коштує кілограм
08 жовтня 2025, 23:55
В Україні втратили половину врожаю ягід - чому так сталось
08 жовтня 2025, 23:00
В Україні знову змінились ціни на огірки: скільки доведеться витрачати на кілограм
08 жовтня 2025, 02:30
Всі новини »
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
01 жовтня 2025
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Дадуть Україні "Томагавки" чи ні, налякає це Путіна чи ні, піде він на мобілізацію чи ні…
26 вересня 2025
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Атаки на навчальні полігони мають для російських агресорів, на жаль, подвійну ефективність
24 вересня 2025
Передчуття громадянської війни? У що може розвинутися битва при Калуському ТЦК
Владі пора змінювати підхід до мобілізації, інакше воююча з окупантами Україна скотиться і до громадянського протистояння
Українська спортсменка Лілія Подкопаєва зізналась, чи спілкується з батьком з РФ
09 жовтня 2025, 01:30
"Я був наляканий": відомий український комік пояснив своє звернення до Путіна
09 жовтня 2025, 00:55
Відома українська акторка Ірма Вітовська пережила операцію
09 жовтня 2025, 00:30
В Україні змінились ціни на капусту: скільки тепер коштує кілограм
08 жовтня 2025, 23:55
В Україні втратили половину врожаю ягід - чому так сталось
08 жовтня 2025, 23:00
У Києві в багатоповерхівці пролунав потужний вибух, є жертви
08 жовтня 2025, 22:37
На Київщині шахраї вкрали землю на понад 6,5 мільйона
08 жовтня 2025, 21:20
РФ перекидає 4 мотострілецькі бригади для наступу на Дніпропетровщину, – аналітики OSINT
08 жовтня 2025, 21:13
Суд оштрафував колишнього футболіста "Динамо" Олександра Алієва за керування авто у стані алкогольного сп’яніння
08 жовтня 2025, 20:57
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Всі публікації »
Сергій Фурса
Тарас Загородній
Вадим Денисенко
Всі блоги »