Ілюстративне фото

На міжнародних біржах какао здешевшало до найнижчого рівня за понад півтора року. Експерти пояснили причини

Про це повідомляє 24 канал, передає RegioNews.

Ф'ючерси на какао в Лондоні досягли 20-місячного мінімуму. При цьому хедж-фонди стали більш песимістичними. Експерти зауважують, що це може бути гарною новиною, якщо згадати ціни на шоколад. Проте ф'ючерси залишаються історично високими.

Тобто, виробники шоколаду все ще працюють, користуючись запасами, які були дорогими. Це означає, що якщо шоколад подешевшає, то не найближчим часом.

Нагадаємо, раніше повідомлялось про зміни цін на картоплю. З початку осені фіксували подорожчання до 9-16 гривень за кілограм. Причиною називають збільшення українськими фермерами посівних площ під картоплею приблизно на 20% порівняно з минулим роком.