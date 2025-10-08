21:59  07 жовтня
В Одесі чоловік кинув гранати у людей
20:30  07 жовтня
У Дніпрі чоловік вкрав скутер та влаштував втечу від поліції
17:59  07 жовтня
Завтра в Україні прогнозують дощі та сильний вітер
UA | RU
UA | RU
08 жовтня 2025, 01:50

Какао падає на біржах: що буде з цінами на шоколад

08 жовтня 2025, 01:50
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото
Читайте также
на русском языке

На міжнародних біржах какао здешевшало до найнижчого рівня за понад півтора року. Експерти пояснили причини

Про це повідомляє 24 канал, передає RegioNews.

Ф'ючерси на какао в Лондоні досягли 20-місячного мінімуму. При цьому хедж-фонди стали більш песимістичними. Експерти зауважують, що це може бути гарною новиною, якщо згадати ціни на шоколад. Проте ф'ючерси залишаються історично високими.

Тобто, виробники шоколаду все ще працюють, користуючись запасами, які були дорогими. Це означає, що якщо шоколад подешевшає, то не найближчим часом.

Нагадаємо, раніше повідомлялось про зміни цін на картоплю. З початку осені фіксували подорожчання до 9-16 гривень за кілограм. Причиною називають збільшення українськими фермерами посівних площ під картоплею приблизно на 20% порівняно з минулим роком.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
ціни продукти
Популярний осінній овоч дорожчає в Україні: чому так сталось і які ціни
07 жовтня 2025, 00:30
Що буде в Україні з цінами на борщовий набір
06 жовтня 2025, 23:00
В Європі дешевшає молоко: чи вплине це на ціни в Україні
04 жовтня 2025, 00:30
Всі новини »
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
01 жовтня 2025
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Дадуть Україні "Томагавки" чи ні, налякає це Путіна чи ні, піде він на мобілізацію чи ні…
26 вересня 2025
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Атаки на навчальні полігони мають для російських агресорів, на жаль, подвійну ефективність
24 вересня 2025
Передчуття громадянської війни? У що може розвинутися битва при Калуському ТЦК
Владі пора змінювати підхід до мобілізації, інакше воююча з окупантами Україна скотиться і до громадянського протистояння
В Україні знову змінились ціни на огірки: скільки доведеться витрачати на кілограм
08 жовтня 2025, 02:30
Солістка Tember Blanche показала, на який ремонт вона заробила піснями
08 жовтня 2025, 01:30
Популярна українська акторка розповіла, як вона наважилась на пізню вагітність
08 жовтня 2025, 00:50
Акторка Катерина Кузнецова відверто розповіла про романи на знімальних майданчиках
07 жовтня 2025, 23:00
В Одесі чоловік кинув гранати у людей
07 жовтня 2025, 21:59
У Вінниці затримали 51-річного чоловіка за викрадення дороговартісного автомобіля LEXUS
07 жовтня 2025, 21:15
Підприємство з експорту ягід на Волині ухилилося від податків та ренти на 4,5 млн грн
07 жовтня 2025, 21:00
33-річний чоловік постраждав під час ворожих обстрілів у Нікопольському районі Дніпропетровщини
07 жовтня 2025, 20:47
У Полтавській області відновили постачання води та електроенергії після російських атак
07 жовтня 2025, 20:41
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Тарас Загородній
Остап Дроздов
Всі блоги »