Нацбанк уволил топ-менеджера

фото: НБУ

Как передает RegioNews, об этом сообщила пресс-служба НБУ.

"Совет Национального банка Украины на заседании 15 августа 2025 года назначил первым заместителем Председателя Национального банка Сергея Николайчука", - говорится в сообщении.

В этой должности Сергей Николайчук будет осуществлять руководство вертикалью подчинения "Финансовая стабильность", а также временно - "Монетарная стабильность".

В то же время Екатерина Рожкова прекращает исполнение полномочий первого заместителя Председателя Национального банка в связи с истечением срока полномочий и отстранением от должности.

Напомним, Екатерина Рожкова занимала должность первого заместителя Председателя Национального банка с июня 2018 года, входила в состав Правления Национального банка с января 2016 года.

