15 августа 2025, 17:52

Нацбанк уволил топ-менеджера

15 августа 2025, 17:52
фото: НБУ
Екатерина Рожкова прекратила работу в Национальном банке Украины

Как передает RegioNews, об этом сообщила пресс-служба НБУ.

"Совет Национального банка Украины на заседании 15 августа 2025 года назначил первым заместителем Председателя Национального банка Сергея Николайчука", - говорится в сообщении.

В этой должности Сергей Николайчук будет осуществлять руководство вертикалью подчинения "Финансовая стабильность", а также временно - "Монетарная стабильность".

В то же время Екатерина Рожкова прекращает исполнение полномочий первого заместителя Председателя Национального банка в связи с истечением срока полномочий и отстранением от должности.

Напомним, Екатерина Рожкова занимала должность первого заместителя Председателя Национального банка с июня 2018 года, входила в состав Правления Национального банка с января 2016 года.

Ранее в НБУ заявили, что в Украине снова подорожают коммунальные услуги. Это произойдет уже в 2026 году.

НБУ Нацбанк увольнение экономика кадровые решения
