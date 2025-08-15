17:35  15 серпня
Росіяни вдарили по центральному ринку в Сумах
16:30  15 серпня
Дніпро під атакою балістики: в місті пролунали вибухи
15:19  15 серпня
У Слов'янську внаслідок російської атаки постраждав рятувальник
15 серпня 2025, 17:52

Нацбанк звільнив топ-менеджера

15 серпня 2025, 17:52
фото: НБУ
Читайте также
Катерина Рожкова припинила роботу у Національному банку України

Як передає RegioNews, про це повідомила пресслужба НБУ.

"Рада Національного банку України на засіданні 15 серпня 2025 року призначила першим заступником Голови Національного банку Сергія Ніколайчука", - йдеться у повідомленні.

На цій посаді Сергій Ніколайчук здійснюватиме керівництво вертикаллю підпорядкування "Фінансова стабільність", а також тимчасово – "Монетарна стабільність".

Водночас Катерина Рожкова припиняє виконання повноважень першого заступника Голови Національного банку у зв’язку із закінченням строку повноважень та звільненням з посади.

Нагадаємо, Катерина Рожкова обіймала посаду першого заступника Голови Національного банку з червня 2018 року, входила до складу Правління Національного банку із січня 2016 року.

Раніше в НБУ заявили, що в Україні знову подорожчають комунальні послуги. Це станеться уже в 2026 році.

НБУ Нацбанк звільнення економіка кадрові рішення
