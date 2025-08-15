Нацбанк звільнив топ-менеджера

фото: НБУ

Як передає RegioNews, про це повідомила пресслужба НБУ.

"Рада Національного банку України на засіданні 15 серпня 2025 року призначила першим заступником Голови Національного банку Сергія Ніколайчука", - йдеться у повідомленні.

На цій посаді Сергій Ніколайчук здійснюватиме керівництво вертикаллю підпорядкування "Фінансова стабільність", а також тимчасово – "Монетарна стабільність".

Водночас Катерина Рожкова припиняє виконання повноважень першого заступника Голови Національного банку у зв’язку із закінченням строку повноважень та звільненням з посади.

Нагадаємо, Катерина Рожкова обіймала посаду першого заступника Голови Національного банку з червня 2018 року, входила до складу Правління Національного банку із січня 2016 року.

