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В Украине снова подорожают коммунальные услуги
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01 августа 2025, 12:44

В Украине снова подорожают коммунальные услуги

01 августа 2025, 12:44
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иллюстративное фото: из открытых источников
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В последующие годы ожидается дальнейшее увеличение акцизов, а также постепенная корректировка тарифов ЖКХ

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прогноз Нацбанка.

Аналитики НБУ предполагают, что до конца 2025 года действующие тарифы на электроэнергию, газ, отопление и снабжение горячей водой не будут пересматриваться. Однако, учитывая сложную ситуацию в энергетике, предполагается, что "в 2026 году начнется постепенное приведение этих тарифов к их экономически обоснованным уровням".

В ведомстве отмечают, что значительное повышение стоимости энергоносителей для быстрого устранения дисбалансов в энергетическом секторе станет источником дополнительного инфляционного давления и обусловит потребность в значительном увеличении субсидий для населения.

Напомним, в Украине продолжает дорожать мясо. Это касается, в частности, курятины, считающейся самым популярным видом мяса среди наших соотечественников.

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