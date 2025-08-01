В НБУ ожидают возвращение украинцев из-за границы в 2027 году

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Украинцы в ближайшее время не вернутся домой из-за решения ЕС продлить действие механизма временной защиты для украинских беженцев

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на НБУ.

Украинцы, вынужденные выехать за границу из-за полномасштабной войны, вряд ли начнут массово возвращаться домой к 2027 году. Аналитики НБУ считают, что отток населения хоть и несколько замедлился, однако остается стабильно высоким.

В 2025-м и 2026-м годах страну, по их прогнозам, будет ежегодно покидать еще по 200 тысяч человек. Таким образом, несмотря на некоторое снижение темпов миграции, отток населения продолжается.

Самым важным фактором, мешающим возвращению людей, является ситуация в стране безопасность.

Напомним, согласно результатам недавнего исследования, 38% украинцев уже адаптировались в других странах и не планируют возвращаться, в то время как 25% намерены вернуться в ближайшее время.