В центре Киева прорвало трубу: водой залило улицу
Это произошло на улице Пушкинской
Это произошло на улице Пушкинской
В Киеве 14 мая на Пушкинской масштабно прорвало трубу, в результате чего потоки хлынули через всю улицу.
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на "Киев Оперативный" в Facebook.
"Здесь Водоканал фильтр-кофе наливает в центре. Желающие-присоединяйтесь. Киев, Пушкинская", - говорится в комментарии к видео.
Здесь Водоканал фильтр-кофе наливает в центре. Желающие-присоединяйтесь. Киев, ПушкинскаяPosted by Киев Оперативный on Friday, May 14, 2021
Напомним, недавно в Харькове из-за аварии на водопроводе без воды осталась часть города.
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