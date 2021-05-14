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14 мая 2021, 12:56 240

В центре Киева прорвало трубу: водой залило улицу

14 мая 2021, 12:56 240
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Это произошло на улице Пушкинской
Это произошло на улице Пушкинской
Скриншот с видео
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В Киеве 14 мая на Пушкинской масштабно прорвало трубу, в результате чего потоки хлынули через всю улицу.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на "Киев Оперативный" в Facebook.

"Здесь Водоканал фильтр-кофе наливает в центре. Желающие-присоединяйтесь. Киев, Пушкинская", - говорится в комментарии к видео.

Здесь Водоканал фильтр-кофе наливает в центре. Желающие-присоединяйтесь. Киев, Пушкинская

Posted by Киев Оперативный on Friday, May 14, 2021

Напомним, недавно в Харькове из-за аварии на водопроводе без воды осталась часть города.

Украина Киев аварія коммунальщики авария

 
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