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14 мая 2021, 12:04 1328

Кличко назвал себестоимость проезда в общественном транспорте столицы

14 мая 2021, 12:04 1328
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Он утверждает, что общественный транспорт в Киеве дотационный
Он утверждает, что общественный транспорт в Киеве дотационный
Фото: из открытых источников
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Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что себестоимость проезда в общественном транспорте Киева сейчас составляет 15 гривен.

Об этом он сказал в эфире телеканала "Украина 24", передает RegioNews.

В Киеве серьезные вызовы по транспорту из-за того, что он у нас дотационный. Чтобы он выходил на ноль, мы из бюджета Киева платим еще более 2 млрд грн ежегодно. Одновременно мы закупаем транспорт и увеличиваем зарплату. Могу сказать страшную цифру - себестоимость проезда в транспорте 15 грн", - заявил Кличко.

Во время выступления он не анонсировал повышение стоимости проезда в коммунальном транспорте Киева.

Напомним, коллективы Киевского метрополитена и КП "Киевпастранс" обратились в Киевский городской совет с требованием решить вопрос надлежащей поддержки предприятий из-за убытков на фоне карантина и снижения пассажиропотока.

Позже у Кличко сказали, когда в столице может подорожать проезд.

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