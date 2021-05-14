Кличко назвал себестоимость проезда в общественном транспорте столицы

Он утверждает, что общественный транспорт в Киеве дотационный

Он утверждает, что общественный транспорт в Киеве дотационный

Фото: из открытых источников

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что себестоимость проезда в общественном транспорте Киева сейчас составляет 15 гривен.

Об этом он сказал в эфире телеканала "Украина 24", передает RegioNews.

В Киеве серьезные вызовы по транспорту из-за того, что он у нас дотационный. Чтобы он выходил на ноль, мы из бюджета Киева платим еще более 2 млрд грн ежегодно. Одновременно мы закупаем транспорт и увеличиваем зарплату. Могу сказать страшную цифру - себестоимость проезда в транспорте 15 грн", - заявил Кличко.

Во время выступления он не анонсировал повышение стоимости проезда в коммунальном транспорте Киева.

Напомним, коллективы Киевского метрополитена и КП "Киевпастранс" обратились в Киевский городской совет с требованием решить вопрос надлежащей поддержки предприятий из-за убытков на фоне карантина и снижения пассажиропотока.

Позже у Кличко сказали, когда в столице может подорожать проезд.