В Раде передумали создавать отдельный закон об оппозиции
Сейчас ведется работа по согласованию законопроекта об оппозиции
Сейчас ведется работа по согласованию законопроекта об оппозиции
Первый вице-спикер Верховной рады Руслан Стефанчук заявил, что сейчас ведется работа по согласованию законопроекта об оппозиции. По его словам, парламент отказался от наработки отдельного закона.
Об этом сообщает пресс-служба Рады, пишет RegioNews.
"Мы отказались от идеи о создании отдельного закона об оппозиции и идем путем внесения изменений в регламент Верховной рады Украины", - пояснил Стефанчук.
В конце января спикер ВР Дмитрий Разумков заявил, что оппозиционные силы не демонстрируют "интенсивную борьбу" за этот документ.
Напомним, в июле 2020 года фракция "Голос" заявила о переходе в оппозицию к действующей власти.
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