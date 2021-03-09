16:54  09 марта
Украина одобрила COVID-вакцину Sinovac китайского производства - Reuters
15:15  09 марта
Судьи, нардепы и министры: НАПК начало проверку деклараций 88 чиновников
18:41  09 марта
На Донбассе боевики 18 раз стреляли из запрещенного вооружения - штаб
UA | RU
UA | RU
09 марта 2021, 18:06 6

В Раде передумали создавать отдельный закон об оппозиции

09 марта 2021, 18:06 6
Читайте також українською мовою
Сейчас ведется работа по согласованию законопроекта об оппозиции
Сейчас ведется работа по согласованию законопроекта об оппозиции
Facebook
Читайте також
українською мовою

Первый вице-спикер Верховной рады Руслан Стефанчук заявил, что сейчас ведется работа по согласованию законопроекта об оппозиции. По его словам, парламент отказался от наработки отдельного закона.

Об этом сообщает пресс-служба Рады, пишет RegioNews.

"Мы отказались от идеи о создании отдельного закона об оппозиции и идем путем внесения изменений в регламент Верховной рады Украины", - пояснил Стефанчук.

В конце января спикер ВР Дмитрий Разумков заявил, что оппозиционные силы не демонстрируют "интенсивную борьбу" за этот документ.

Напомним, в июле 2020 года фракция "Голос" заявила о переходе в оппозицию к действующей власти.

парламент Верховная Рада Украина нардеп нардепы

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
Все видео »
Это Мукачево, детка: воспользуется ли Балога-сын шансом стать "мэром на века"
"Дубиной" по Зеленскому: сможет ли Коломойский расколоть в парламенте "слуг народа"
Все публикации »
Александр Черненко
Владимир Фесенко
Виктор Небоженко
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram