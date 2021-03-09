В Раде передумали создавать отдельный закон об оппозиции

Сейчас ведется работа по согласованию законопроекта об оппозиции

Сейчас ведется работа по согласованию законопроекта об оппозиции

Facebook

Первый вице-спикер Верховной рады Руслан Стефанчук заявил, что сейчас ведется работа по согласованию законопроекта об оппозиции. По его словам, парламент отказался от наработки отдельного закона.

Об этом сообщает пресс-служба Рады, пишет RegioNews. "Мы отказались от идеи о создании отдельного закона об оппозиции и идем путем внесения изменений в регламент Верховной рады Украины", - пояснил Стефанчук. В конце января спикер ВР Дмитрий Разумков заявил, что оппозиционные силы не демонстрируют "интенсивную борьбу" за этот документ. Напомним, в июле 2020 года фракция "Голос" заявила о переходе в оппозицию к действующей власти.

.