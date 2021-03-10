В ВР действует около сотни межфракционных депутатских объединений - "ОПОРА"

Законодательство не ограничивает нардепов во вхождении в эти объединения

Законодательство не ограничивает нардепов во вхождении в эти объединения

Фото из открытых источников

В Верховной Раде действуют 96 межфракционных депутатских объединений, большиство из которых охватывают депутатов по географическому признаку.

Об этом сообщает гражданская сеть "ОПОРА", передает RegioNews.

В Верховной Раде, помимо привычных для многих депутатских фракций (групп) или комитетов, народные избранники могут объединяться и в межфракционные депутатские объединения. По состоянию на конец февраля 2021 года в Верховной Раде 96 межфракционных депутатских объединений. Большинство из них (57%) были образованы еще в 2019 году, - отмечается в сообщении.

При этом в пять из них входят 100 и более депутатов: "Ценности, достоинство, семья" (262 члена), Invest in Ukraine (224 члена), "За большое строительство" (219 членов), Intermarium (216) и "За украинскую науку" (100).

Также в "ОПОРЕ" отмечают, что обычно межфракционные объединения состоят из представителей различных политических фракций и групп, хотя в парламенте есть и исключения.

Так, в 29 объединениях - в 80% и более случаев членами являются представители одной фракции - "Слуги народа" (в 28 из 29 случаев). Кроме того, три объдинения ("Антикоррупционное наступление", "За Одещину" и "Антирейдерская коалиция") вообще на 100% состоят из представителей "Слуги народа".

По тематике объединений, эксперты обращают внимание на то, что значительная их часть являются группами, образованными по географическому признаку (около 25 объединений). В то же время в парламенте есть еще одна условная категория объединений - экономические, их около 20. Кроме того, в ВР насчитывают более 30 инициатив гуманитарного направления.

Зато инициатив, связанных с международной политикой, значительно меньше. Среди них: Intermarium - 216 членов, "Украинцы в мире" - 58, "Межпарламентский диалог во имя мира: Украина-Россия-Германия-Франция" - 57, "Украина-ОАЭ: сотрудничество, инвестиции, партнерство" - 29, "Мировое украинство" - 24, "За демократическую Беларусь" - 16, "Один пояс, один путь" - шесть, - отмечают в "ОПОРЕ".

Законодательство не предусматривает никаких ограничений относительно того, во сколько межфракционных объединений может входить народный депутат.

Так, по данным "ОПОРЫ", к наибольшему количеству таких объединений принадлежат Андрей Клочко ("Слуга народа") - 22 и Александр Качура ("Слуга народа") - 21.

В то же время есть девять депутатов парламента, которые не присоединились ни к одному объединению, среди которых Сергей Евтушок (ВО "Батькивщина"), Владислав Бородин ("Слуга народа"), Анатолий Гунько ("Слуга народа"), Олег Макаров ("Голос"), Вадим Рабинович ("Оппозиционная платформа - За жизнь"), Дмитрий Разумков (внефракционный), Юлия Светличная (внефракционная), Вадим Столар ("Оппозиционная платформа - За жизнь") и Нина Южанина ("Европейская солидарность").

При этом наибольшее количество депутатских объединений возглавляет Лариса Билозир (группа "Доверие"), Александр Качура ("Слуга народа") и Дмитрий Наталуха ("Слуга народа") - по 5.

Как сообщалось, в "Слуге народа" готовы поддержать сокращение количества нардепов до 300. Соответствующий проект закона планируют внести в парламент.