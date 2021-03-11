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11 марта 2021, 11:49 8

Глава ВР Разумков оценил вероятность досрочных парламентских выборов

11 марта 2021, 11:49 8
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Разумков считает, что сегодня ни у кого нет полномасштабной 100-процентной готовности к избирательной кампании
Разумков считает, что сегодня ни у кого нет полномасштабной 100-процентной готовности к избирательной кампании
Фото: УНИАН
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Юридических оснований для объявления досрочных парламентских выборов нет. Кроме того, политсилы не готовы на 100% к избирательной кампании.

Такое мнение высказал спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков в интервью РБК-Украина, пишет RegioNews.

"Юридических оснований для "досрочки" нет, потому что Рада работает, Кабмин работает, коалиция существует в формате монобольшинства. То есть, оснований для роспуска нет", - сказал он.

При этом Разумков считает, что сегодня ни у кого нет полномасштабной 100-процентной готовности к избирательной кампании.

"Кто-то по структуре не сможет это обеспечить, кто-то не сможет обеспечить это финансово, кто-то не сможет это обеспечить электорально, а кто-то не сможет это обеспечить медийно", - добавил глава ВР.

Ранее сообщалось, какие партии готовы поддержать украинцы на парламентских выборах.

Украина спикер Верховная Рада Дмитрий Разумков парламент

 
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