Кабмин выделил 6 миллиардов помощи безработным в Украине

Деньги направят людям, которые потеряли работу во время карантина

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Деньги направят людям, которые потеряли работу во время карантина

Кабинет министров Украины во время внеочередного заседания принял решение выделить для Фонда общеобязательного государственного социального страхования 6 млрд грн на выплату помощи безработным украинцам.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, передает RegioNews.

Также Правительство утвердило порядок использования этих средств. 1,277 млрд грн будет направлено на выплату помощи по безработице, в том числе на повышение минимального размера пособия по безработице с 650 грн до 1000 грн.

Также людям, которые потеряли работу из-за карантина, будут оказывать помощь с первого дня регистрации.

На пособие по частичной безработице Правительство выделило 4,723 млрд грн, в том числе представителям малого и среднего бизнеса будут покрывать расходы на зарплату рабочим, которым было сокращено рабочее время.

Постановление, которым выделено 6 млрд грн, позволит решить две наши ключевые цели. Первая - это обеспечить реальную помощь тем людям, которые сейчас, к сожалению, уже потеряли работу. А вторая - помочь работодателям с выплатой зарплат их работникам и тем самым предупредить увольнения, сохранить рабочие места", - рассказал министр развития экономики Игорь Петрашко.

Напомним, 22 апреля Кабинет министров Украины продлил действие ограничительных мер в связи с распространением коронавируса до 11 мая.

Причиной продолжения карантинных мероприятий без смягчений также называли нарушения во время пасхальных служб в храмах православной церкви Московского патриархата.

14 апреля Верховная Рада проголосовала за выделение 64,7 млрд грн на борьбу с эпидемией коронавируса в Украине. Средства из Фонда борьбы против коронавируса COVID-19 будут использовать в первую очередь для социальных нужд, на поддержку бизнеса и медицины.