Кабмин официально продлил карантин до 11 мая: что известно
Об этом сообщает Правительственный портал, передает RegioNews.
Отмечается, что причиной продления карантина является рост числа инфицированных COVID-19.
Согласно объявлению Кабмина, до намеченной даты остаются в силе все карантинные мероприятия.
Предполагается продление срока действия карантина до 11 мая 2020 года. Вместе с этим предлагается разрешить перевозку в городском транспорте лиц, изъявивших желание быть донорами крови, а также привлекать к работе отдельных категорий работников без прохождения обязательного профилактического осмотра, срок которого пришелся на период карантина, - отметил министр здравоохранения Максим Степанов.
Также известно, что в соответствии с Постановлением правительства, был утвержден новый Порядок проведения противоэпидемических мероприятий. В частности, лиц, находящихся на самоизоляции, будут включать в приложение Министерства цифровой трансформации "Дия".
По словам премьер-минстра Украины Дениса Шмыгаля, после 11 мая могут быть открыты непродовольственная торговля и бытовые услуги. 12 мая может стать днем конца карантина, если процент новых случаев COVID-19 не будет превышать 5%.
У нас есть очень четкий план выхода из карантина. План состоит из 5 этапов. Основные условия наступления первого дня выхода из карантина - это, как минимум, в течение 10 дней процент выявленных случаев заболевания должен не изменяться, должен колебаться в пределах плюс-минус 5%, - сказал Шмыгаль.
По его мнению, еще одним условием является заполненность больниц пациентами с коронавирусом менее чем на 50%.
Напомним, причиной продолжения карантинных мероприятий без смягчений также называли нарушения во время пасхальных служб в храмах православной церкви Московского патриархата.
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