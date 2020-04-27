В Житомире предприниматели пикетировали мэрию с требованием открыть рынки

Предприниматели требовали от властей Житомира поддержать бизнес

Фото: Суспільне

Предприниматели требовали от властей Житомира поддержать бизнес

27 апреля под стенами Житомирского городского совета предприниматели требовали от местных органов власти восстановить работу городских рынков и поддержать бизнес.

Об этом сообщает "Суспільне. Житомир", передает RegioNews.

Отмечается, что акция протеста началась в 11 часов утра, в ней приняли участие около 100 местных предпринимателей.

По словам организатора собрания Андрея Попова, предприниматели устроили протест, чтобы местные органы власти поддержали бизнес", - сообщает "Суспільне".

Пикетчики считают, что власть должна разрешить работу шести рынков города, которые были закрыты на карантин, так как по их мнению, несправедливо, что оптовому Малинскому рынку позволили работать, чтобы обеспечивать область бесперебойным снабжением продуктов, а им нет.

После того, как главный государственный санврач Виктор Ляшко позволил возобновить работу рынков в Украине, мэр Житомира Сергей Сухомлин отказался открывать рынки в городе.

Напомним, 27 апреля в Харькове представители малого бизнеса митинговали против закрытия рынков. По их мнению, предприниматели на рынках имеют те же прав, что и продуктовые магазины, которые сейчас беспрепятственно работают.