В Черновцах откроют продуктовые рынки

Решение об открытии рынков приняли сегодня, 27 апреля, на внеочередном заседании исполкома городского совета

Фото: ИА АСС

Решение об открытии рынков приняли сегодня, 27 апреля, на внеочередном заседании исполкома городского совета

Члены исполнительного комитета городского совета на внеочередном заседании решили позволить работать рынкам Черновцов, пишет RegioNews со ссылкой на ИА АСС

После сегодняшнего массового протеста протеста предпринимателей под стенами Черновицкой ОГА, уже третьего по счету от пятницы 24 апреля, на исполкоме Черновицкого городского совета наконец рассмотрели решение об открытии рынков.

Проект решения предусматривает ограничения работы рынков только с 20:00 до 06:00 следующего дня и обязательства по соблюдению всех санитарно-эпидемиологических норм. В частности, у продавцов должны присутствовать маски, очки и перчатки. Это требование распространяется и на посетителей, которые обов'обязательно должны находиться на рынках в масках.

По результатам заседания, члены исполкома решили разрешить работу рынков. "За" проголосовали все 9 членов исполкома.

Кроме того, члены исполкома решили обратиться к Кабинету Министров Украины с просьбой разрешить работу черновицким рынкам и определить порядок торговли.

Опубліковано Інформаційне агентство "АСС" Понеділок, 27 квітня 2020 р.

Напомним, протесты предпринимателей под ОГА в Черновцах начались 24 апреля. На акцию вышли торговцы одного из крупнейших рынков Украины - Калиновского. После переговоров с мэром Алексеем Каспрук, секретарем городского совета Василием Проданом и первым заместителем председателя ОГА Богданом Ковалюком предприниматели добились внеочередной сессии городского совета для решения вопрос работы рынков.

Депутаты собрались на сессию, однако ни о чем не договорились и разошлись.

На следующий день, в субботу, 25 апреля пикетчики перекрыли дорогу возле Калиновского рынка.

Сегодня утром предприниматели снова пришли под стены ОГА и мэрии и потребовали встречи с председателем ОГА Сергеем Осачуком. Председатель ОГА к пикетчикам не вышел, зато вышел мэр и после разговора с протестующими собрал горисполком, который и принял решение о работе продуктовых рынков.

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