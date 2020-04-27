До конца недели в Украине могут открыть почти 300 рынков

Ослабление ограничений рассмотрят на заседании Кабмина 29 апреля

Ослабление ограничений рассмотрят на заседании Кабмина 29 апреля

Правительство готово возобновить деятельность продовольственных рынков. Правда, шансы снова вернуться к работе имеют далеко не все.

В пресс-службе Кабинета Министров сообщили, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и Президент Украины Владимир Зеленский во время онлайн-совещания обсудили этот вопрос, передает RegioNews.

Так, сейчас в списке тех, кому Кабмин планирует предоставить разрешение на работу, числится 281 крытый рынок. Но в правительстве утверждают, что открытых объектов может стать значительно больше.

"Этот перечень может быть расширен, если и другие рынки смогут обеспечить надлежащие условия работы. За нарушение требований будет установлена ​​ответственность, вплоть до закрытия рынков на определенный период", - сообщил премьер-министр.

В Офисе Президента такую ​​инициативу поддержали. Глава государства Владимир Зеленский отметил, что сейчас нужно научиться жить и работать в новых условиях, несмотря существенную психологическую усталость от COVID-19.

"Поскольку продовольственные рынки чрезвычайно важны для выживания и питания многих граждан, нужно думать, как дать им возможность работать безопасно", - подчеркнул президент.

Однако, по словам Дениса шныряли, все рынки будут функционировать не хуже супермаркетов за счет соблюдения жестких санитарных норм. Критерии работы и порядок осуществления контроля разработали Министерство здравоохранения и Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

Напомним, рынки в Украине начали закрывать с середины марта. В ряде областей уже озвучили требование открыть продовольственные рынки.