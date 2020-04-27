До конца недели в Украине могут открыть почти 300 рынков
Правительство готово возобновить деятельность продовольственных рынков. Правда, шансы снова вернуться к работе имеют далеко не все.
В пресс-службе Кабинета Министров сообщили, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и Президент Украины Владимир Зеленский во время онлайн-совещания обсудили этот вопрос, передает RegioNews.
Так, сейчас в списке тех, кому Кабмин планирует предоставить разрешение на работу, числится 281 крытый рынок. Но в правительстве утверждают, что открытых объектов может стать значительно больше.
"Этот перечень может быть расширен, если и другие рынки смогут обеспечить надлежащие условия работы. За нарушение требований будет установлена ответственность, вплоть до закрытия рынков на определенный период", - сообщил премьер-министр.
В Офисе Президента такую инициативу поддержали. Глава государства Владимир Зеленский отметил, что сейчас нужно научиться жить и работать в новых условиях, несмотря существенную психологическую усталость от COVID-19.
"Поскольку продовольственные рынки чрезвычайно важны для выживания и питания многих граждан, нужно думать, как дать им возможность работать безопасно", - подчеркнул президент.
Однако, по словам Дениса шныряли, все рынки будут функционировать не хуже супермаркетов за счет соблюдения жестких санитарных норм. Критерии работы и порядок осуществления контроля разработали Министерство здравоохранения и Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.
Напомним, рынки в Украине начали закрывать с середины марта. В ряде областей уже озвучили требование открыть продовольственные рынки.
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