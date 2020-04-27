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27 апреля 2020, 15:22 20

До конца недели в Украине могут открыть почти 300 рынков

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27 апреля 2020, 15:22 20
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Ослабление ограничений рассмотрят на заседании Кабмина 29 апреля
Ослабление ограничений рассмотрят на заседании Кабмина 29 апреля

Правительство готово возобновить деятельность продовольственных рынков. Правда, шансы снова вернуться к работе имеют далеко не все.

В пресс-службе Кабинета Министров сообщили, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и Президент Украины Владимир Зеленский во время онлайн-совещания обсудили этот вопрос, передает RegioNews.

Так, сейчас в списке тех, кому Кабмин планирует предоставить разрешение на работу, числится 281 крытый рынок. Но в правительстве утверждают, что открытых объектов может стать значительно больше.

"Этот перечень может быть расширен, если и другие рынки смогут обеспечить надлежащие условия работы. За нарушение требований будет установлена ​​ответственность, вплоть до закрытия рынков на определенный период", - сообщил премьер-министр.

В Офисе Президента такую ​​инициативу поддержали. Глава государства Владимир Зеленский отметил, что сейчас нужно научиться жить и работать в новых условиях, несмотря существенную психологическую усталость от COVID-19.

"Поскольку продовольственные рынки чрезвычайно важны для выживания и питания многих граждан, нужно думать, как дать им возможность работать безопасно", - подчеркнул президент.

Однако, по словам Дениса шныряли, все рынки будут функционировать не хуже супермаркетов за счет соблюдения жестких санитарных норм. Критерии работы и порядок осуществления контроля разработали Министерство здравоохранения и Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

Напомним, рынки в Украине начали закрывать с середины марта. В ряде областей уже озвучили требование открыть продовольственные рынки.


коронавирус Кабмин Офис президента люди президент торговля экономика
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