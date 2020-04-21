Пасхальные службы могут стать причиной продления карантина

Причиной продления карантинных мероприятий без смягчений могут стать нарушения во время пасхальных служб в храмах православной церкви московского патриархата

Фото: скриншот видео

Причиной продления карантинных мероприятий без смягчений могут стать нарушения во время пасхальных служб в храмах православной церкви московского патриархата

Об этом "Громадському" сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов, передает RegioNews.

По его словам, больше всего это касается Почаевской и Святогорской лавры.

Если вы посмотрите статистку Нацполиции, количество верующих в церквях превышало прогнозы. Оно была значительно меньше, чем в обычный период, но в то же время это достаточно рискованные были цифры, особенно как вы упоминали о Почаеве и Донецкой области, где действительно такие прецеденты были, - сказал он.

По словам Немчинова, негативные моменты были зафиксированы и в Киеве, а также в качестве примера привел Киево-Печерскую лавру, где до сих пор продолжают выявлять новые случаи вируса.

К сожалению, они общались с большим количеством горожан до того, как Лавра была закрыта. Пока трудно оценивать, каким будет окончательное решение Кабмина карантина, - отметил министр.

Он добавил, что власти проведут комплексный анализ рисков, после чего можно будет говорить о каком-то свершившемся факте.

Напомним, в пасхальную ночь 19 апреля в богослужения в храмах приняли участие более 130 тысяч верующих.

Правоохранители Донецкой области открыли уголовное производство из-за несоблюдения карантина служителями Святогорской Свято-Успенской лавры.

В ночь с 18 на 19 апреля в Почаевской Свято-Успенской лавре верующие и священнослужители нарушили карантинные ограничения, которые ввели для того, чтобы предотвратить распространение коронавируса по Украине.