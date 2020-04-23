Шмыгаль рассказал, как будут распределять средства Фонда борьбы с COVID-19

Средства из Фонда борьбы против коронавируса COVID-19 будут использовать в первую очередь для социальных нужд, на поддержку бизнеса и медицины

Фото: скриншот видео

Средства из Фонда борьбы против коронавируса COVID-19 будут использовать в первую очередь для социальных нужд, на поддержку бизнеса и медицины

Об этом во время брифинга сообщил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает RegioNews. По его словам, 22 апреля Кабинет министров утвердил порядок распределения средств из Фонда на борьбу с COVID-19. В первую очередь данные средства будут направляться на нужды медицины - на выплату заработной платы медиков, на закупку средств индивидуальной защиты, оборудования, возможно, на создание соответствующих условий, дополнительных потребностей в больницах, - рассказал Шмыгаль. Он добавил, что при необходимости средства фонда будут использовать для поддержки бизнеса, пострадавшего от карантинных ограничений. Предусмотрено использование Фонда и для социальных нужд, в том числе для обеспечения безработных. Напомним, 14 апреля Верховная Рада проголосовала за выделение 64,7 млрд грн на борьбу с эпидемией коронавируса в Украине.

.