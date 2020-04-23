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Игорь Пилипенко Редактор info@regionews.ua
23 апреля 2020, 15:27 11

Шмыгаль рассказал, как будут распределять средства Фонда борьбы с COVID-19

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23 апреля 2020, 15:27 11
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Средства из Фонда борьбы против коронавируса COVID-19 будут использовать в первую очередь для социальных нужд, на поддержку бизнеса и медицины
Фото: скриншот видео
Средства из Фонда борьбы против коронавируса COVID-19 будут использовать в первую очередь для социальных нужд, на поддержку бизнеса и медицины

Об этом во время брифинга сообщил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает RegioNews.

По его словам, 22 апреля Кабинет министров утвердил порядок распределения средств из Фонда на борьбу с COVID-19.

В первую очередь данные средства будут направляться на нужды медицины - на выплату заработной платы медиков, на закупку средств индивидуальной защиты, оборудования, возможно, на создание соответствующих условий, дополнительных потребностей в больницах, - рассказал Шмыгаль.

Он добавил, что при необходимости средства фонда будут использовать для поддержки бизнеса, пострадавшего от карантинных ограничений.

Предусмотрено использование Фонда и для социальных нужд, в том числе для обеспечения безработных.

Напомним, 14 апреля Верховная Рада проголосовала за выделение 64,7 млрд грн на борьбу с эпидемией коронавируса в Украине.


Денис Шмыгаль фонд коронавирус карантин бизнес
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