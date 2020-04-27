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Ігор Пилипенко Редактор info@regionews.ua
27 квітня 2020, 16:27 9

Кабмін виділив 6 мільярдів допомоги безробітним в Україні

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27 квітня 2020, 16:27 9
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Кошти спрямують людям, які втратили роботу під час карантину
Фото: скріншот відео
Кошти спрямують людям, які втратили роботу під час карантину

Кабінет міністрів України під час позачергового засідання прийняв рішення виділити для Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування 6 млрд грн на виплату допомоги безробітнім українцям.

Про це повідомила пресслужба Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, передає RegioNews.

Також Уряд затвердив порядок використання цих коштів. 1,277 млрд грн буде спрямовано на виплату допомоги по безробіттю, в тому числі на підвищення мінімального розміру допомоги по безробіттю з 650 грн до 1000 грн.

Також людям, які втратили роботу через карантин, будуть надавати допомогу з першого реєстрації.

На допомогу по частковому безробіттю Уряд виділив 4,723 млрд грн, зокрема представникам малого та середнього бізнесу будуть покривати витрати на зарплату робітникам, яким було скорочено робочий час.

Постанова, якою виділено 6 млрд грн, дозволить вирішити дві наші ключові цілі. Перша - це забезпечити реальну допомогу тим людям, які зараз, на жаль, вже втратили роботу. А друга – допомогти роботодавцям з виплатою зарплат їхнім працівникам і тим самим попередити звільнення, зберегти робочі місця", - розповів міністр розвитку економіки Ігор Петрашко.

Нагадаємо, 22 квітня Кабінет Міністрів України продовжив дію обмежувальних заходів у зв'язку із поширенням коронавірусу до 11 травня.

Причиною продовження карантинних заходів без пом'якшень також називали порушення під час великодніх служб у храмах православної церкви московського патріархату.

14 квітня Верховна рада проголосувала за виділення 64,7 млрд грн на боротьбу з епідемією коронавірусу в Україні. Кошти із Фонду боротьби проти коронавірусу COVID-19 будуть використовувати в першу чергу для соціальних потреб, на підтримку бізнесу та медицини.


Кабмін карантин бізнес безробіття криза
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