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20 марта 2020, 17:14 5

Топ-чиновник Нафтогаза заразился коронавирусом

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20 марта 2020, 17:14 5
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Директор из интегрированного газового бизнеса НАК "Нефтегаз Украины" Андрей Фаворов самоизолировался из-за заболевания коронавирусом
Фото: pixabay
Директор из интегрированного газового бизнеса НАК "Нефтегаз Украины" Андрей Фаворов самоизолировался из-за заболевания коронавирусом

Об этом он сообщил в Facebook, передает RegioNews.

"Примерно неделю назад у меня был кашель, температура 37,5. Я в соответствии с рекомендациями и внутреннего протокола" Нафтогаза "самоизолировался", - сообщил он.

В пресс-службе Фаворова сообщили, что результаты экспресс-теста на коронавирус ожидают на следующей неделе, он будет находиться в самоизоляции до 27 марта.

Отец Фаворова, врач-эпидемиолог Михаил Фаворов также подтвердил заболевание.

По его словам, Андрей Фаворов сдал анализы в понедельник, 16 марта, и получил положительный результат. На следующий день заболела его жена.

Пока не уточняется, в каком точно с самолетов, в котором аэропорту и где произошло заражение.

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Напомним, по состоянию на 20 марта в Украине 26 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, 3 из них - летальные.

В случае увеличения количества зараженных коронавирусной инфекцией власти Киева могут запретить передвижение общественным транспортом в столице.

19 марта в Житомире обнаружили первый подтвержденный случай коронавирусной инфекции.

Минздрав Украины имеет четыре сценария реагирования на распространение коронавируса.

11 марта Кабмин ввел карантин во всех областях с 12 марта по 3 апреля.


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