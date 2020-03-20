США приостанавливают выдачу виз в посольствах всех стран мира

В связи с пандемией коронавирусной инфекции Соединенные Штаты Америки приняли решение приостановить предоставление визовых услуг в консульствах и посольствах

Фото: statedept

В связи с пандемией коронавирусной инфекции Соединенные Штаты Америки приняли решение приостановить предоставление визовых услуг в консульствах и посольствах

Об этом сообщили в Государственном департаменте США, передает RegioNews.

Отмечается, что выдача иммиграционных и неиммиграционных виз прекращается с 20 марта.

"В ответ на серьезные мировые проблемы, связанные с пандемией COVID-19, Государственный департамент временно приостанавливает обычные визовые услуги во всех посольствах и консульствах США. Посольства и консульства отменят все обычные визы для иммиграционных и неиммиграционных виз с 20 марта 2020 года", - говорится в сообщении.

В Государственном департаменте также уточнили, что посольства и консульства будут предоставлять срочные и неотложные визовые услуги.

Для граждан США услуги остаются доступными, ситуация не повлияет и на программу безвизового въезда.

Напомним, 18 марта премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Кабмин будет готовиться к экономическому кризису в Украине, который станет следствием мирового кризиса из-за эпидемии коронавируса.

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко заявлял, что основные последствия воздействия коронавируса на экономику будут заметны через 3 - 6 месяцев.