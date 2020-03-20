На Закарпатье закрывают все санатории

В Закарпатской области прекращают работу двадцать санаториев

Фото: Мінералтур

В Закарпатской области прекращают работу двадцать санаториев

Об этом на брифинге в Закарпатской ОГА заявила директор департамента охраны здоровья Закарпатской ОГА Елизавета Биров, сообщает RegioNews со ссылкой на Укринформ.

"Мы получили телефонограмму от МОЗ, где нам было сообщено, что все санаторные учреждения должны остановить свою работу. Это касается полностью всех заведений", – подчеркнула Елизавета Биров.

Следовательно, на Закарпатье прекращают деятельность два десятка санаториев. Больше всего их — в пгт. Поляна Свалявского района.

Напомним, в Ужгороде останавливают общественный транспорт. С 20 марта 2020 года работа общественного транспорта в городе приостановлена.

Ужгород выделил дополнительные 11 млн на медицину. Большинство средств направят на противодействие COVID-19.

На Закарпатье находится 8 человек с подозрением на COVID-19. Состояние пациентов стабильное, результаты трех образцов негативные.

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