11:11  20 марта
Коронавирус в Украине: за сутки 56 подозрений
12:38  20 марта
Зеленский поручил выпустить на дороги больше автобусов и маршруток
14:15  20 марта
В Италии от коронавируса умерла вторая украинка, неофициально - 6 человек
UA | RU
UA | RU
20 марта 2020, 17:04 1

На Закарпатье закрывают все санатории

Читайте також
українською мовою
20 марта 2020, 17:04 1
Читайте також українською мовою
В Закарпатской области прекращают работу двадцать санаториев
Фото: Мінералтур
В Закарпатской области прекращают работу двадцать санаториев

Об этом на брифинге в Закарпатской ОГА заявила директор департамента охраны здоровья Закарпатской ОГА Елизавета Биров, сообщает RegioNews со ссылкой на Укринформ.

"Мы получили телефонограмму от МОЗ, где нам было сообщено, что все санаторные учреждения должны остановить свою работу. Это касается полностью всех заведений", – подчеркнула Елизавета Биров.

Следовательно, на Закарпатье прекращают деятельность два десятка санаториев. Больше всего их — в пгт. Поляна Свалявского района.

Напомним, в Ужгороде останавливают общественный транспорт. С 20 марта 2020 года работа общественного транспорта в городе приостановлена.

Ужгород выделил дополнительные 11 млн на медицину. Большинство средств направят на противодействие COVID-19.

На Закарпатье находится 8 человек с подозрением на COVID-19. Состояние пациентов стабильное, результаты трех образцов негативные.

Еще по теме Коронавирус в Украине: хроника (обновляется).


коронавирус Закарпатье
США приостанавливают выдачу виз в посольствах всех стран мира
20 марта 2020, 16:56
Експресс-тесты на коронавирус эффективны через неделю после инфицирования - Минздрав
20 марта 2020, 16:37
На Закарпатье назначено новых заместителей руководителя полиции
20 марта 2020, 16:07
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
20 марта 2020, 15:37
Инфекционист из Черновцов Ольга Кобевко отвечает на вопросы о коронавирусе
19 марта 2020, 08:34
Коломойского просят подвинуться: в борьбу за Ровенский облсовет вступил Фирташ
18 марта 2020, 13:00
Пропал мальчик, зовут Саша, работает главой Николаевской ОГА
19 марта 2020, 19:10
Хроники украинского карантина: Львов – насторожен к миру
18 марта 2020, 10:00
Хроники украинского карантина: как живет Житомир на чрезвычайном положении
17 марта 2020, 14:00
Последние Популярные
Ульяна Супрун
Юрий Бутусов
Евгений Комаровский
Все блоги »
Новый председатель Тернопольской ОГА – инструмент против "Свободы"
20 марта 2020, 14:00
"Постапокаліпсис" в Новых Санжарах: без "халявного" 4G, но с огурцами
20 марта 2020, 12:00
Все публикации »
Инфекционист из Черновцов Ольга Кобевко рассказывает о важности самоизоляции
20 марта 2020, 11:00
Инфекционист из Черновцов Ольга Кобевко отвечает на вопросы о коронавирусе
19 марта 2020, 08:34
Депутат Шахов действительно болен коронавирусом
18 марта 2020, 14:20
Все видео »
Кучер Алексей
Председатель Харьковской областной государственной администрации
Габинет Дмитрий
Председатель Хмельницкой областной государственной администрации
Коваль Виталий
Председатель Ривненской областной государственной администрации
Все досье »