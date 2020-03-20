Китай поделился с Украиной опытом профилактики эпидемии коронавируса
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сообщение Минздрава в Telegram.
"Китайские медицинские специалисты поделились с представителями Украины своим опытом профилактики эпидемии коронавирусной инфекции, инспекционных и карантинных мероприятий для граждан, а также транспортировки товаров во время пандемии", - говорится в сообщении.
Как отмечается, эти вопросы обсуждались сегодня в посольстве Китайской Народной Республики в Украине во время видеоселекторного совещания старших должностных лиц Министерства здравоохранения Китая - Евразийских стран по борьбе с эпидемией Covid-19.
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Напомним, по состоянию на 20 марта в Украине 26 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, 3 из них - летальные.
Минздрав Украины имеет четыре сценария реагирования на распространение коронавируса.
11 марта Кабмин ввел карантин во всех областях с 12 марта по 3 апреля. В Киеве запретили массовые мероприятия, будут учиться дистанционно, а пробное ВНО хотят перенести.
16 марта в Украину перестали пускать иностранцев и закрыли около сотни пунктов пропуска, а с 17 марта Украина закрыла пассажирское авиасообщение из-за пандемии коронавируса в мире.
С 17 марта "Укрзализныця" прекратила международное пассажирское сообщение до конца периода общенационального карантина в Украине.
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