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19 марта 2020, 19:41 8

Государственная фискальная служба получила временного главу

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19 марта 2020, 19:41 8
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Кабинет Министров Украины принял решение о назначении временно исполняющим обязанности председателя Государственной фискальной службы Украины Сергея Солодченко
Кабинет Министров Украины принял решение о назначении временно исполняющим обязанности председателя Государственной фискальной службы Украины Сергея Солодченко

Соответствующее распоряжение Кабмина №316-р от 18 марта размещено на Правительственном портале, передает RegioNews.

"Наложить временно выполнение обязанностей Председателя Государственной фискальной службы Украины на первого заместителя Председателя Государственной фискальной службы Украины Солодченко Сергея Викторовича", - сообщается на сайте правительства.

На сайте ДФС сообщается, что Солодченко с декабря 2017 по март 2020 занимал должность начальника Главного следственного управления финансовых расследований Государственной фискальной службы Украины.

В марте 2020 был назначен на должность первого заместителя председателя ДФС.

Напомним, 18 марта президент уволил Игоря Сопеля с должности председателя Тернопольской областной государственной администрации.

После этого Кабмин Украины согласовал назначение главой Тернопольской ОГА Владимира Труша.


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