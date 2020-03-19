Государственная фискальная служба получила временного главу
Соответствующее распоряжение Кабмина №316-р от 18 марта размещено на Правительственном портале, передает RegioNews.
"Наложить временно выполнение обязанностей Председателя Государственной фискальной службы Украины на первого заместителя Председателя Государственной фискальной службы Украины Солодченко Сергея Викторовича", - сообщается на сайте правительства.
На сайте ДФС сообщается, что Солодченко с декабря 2017 по март 2020 занимал должность начальника Главного следственного управления финансовых расследований Государственной фискальной службы Украины.
В марте 2020 был назначен на должность первого заместителя председателя ДФС.
Напомним, 18 марта президент уволил Игоря Сопеля с должности председателя Тернопольской областной государственной администрации.
После этого Кабмин Украины согласовал назначение главой Тернопольской ОГА Владимира Труша.
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