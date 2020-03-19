Посольство Украины сообщило дату эвакуации украинцев из Латвии

Отправка поезда Рига - Киев для эвакуации украинцев, которые остались на территории Латвии планируется на 21-22 марта

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Отправка поезда Рига - Киев для эвакуации украинцев, которые остались на территории Латвии планируется на 21-22 марта

О точной дате, времени и месте отправки поезда из Риги посольство проинформирует дополнительно через соцсети, сообщает RegioNews со ссылкой на Facebook посольства Украины в Латвии.

"В течение сегодняшней ночи и утра работники посольства пытались связаться с каждым, кто внес себя в список желающих на выезд в Украину, однако были случаи, когда не было связи с абонентом или абонент не отвечал.

В случае если вы изменили свои планы или уже уехали из Латвии, посольство просит повторно обратиться и сообщить об этом, поскольку это позволит для других граждан воспользоваться этой возможностью эвакуации в Украину ", - говорится в сообщении.

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Как сообщалось ранее, в черногорском городе Будва полиция задержала гражданку Украины за нарушение режима самоизоляции.

Напомним, ранее в Милане задержали 53-летнюю украинку, которая незаконно продавала медицинские маски, несмотря на запрет выходить на улицу. Ее оштрафовала итальянская полиция.

По состоянию на 16 марта у 12 украинцев, находящихся за рубежом, обнаружили Covid-19.