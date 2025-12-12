Хвалився знищенням HIMARS: судили зрадника з Краматорська, який працював на росіян

Ілюстративне фото

Суд визнав чоловіка з Краматорська винним у державній зраді. Виявилось, що він передавав дані про місцезнаходження позицій ЗСУ

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

Восени 2022 року чоловік за допомогою месенджерів пересилав скриншоти карти з позначками розташування позицій ЗСУ біля Краматорська та Дружківки. Йдеться про ті позиції, які мали на озброєнні ракетні системи HIMARS. Потім його співрозмовник пересилав ці повідомлення іншому користувачу.

На суді чоловік провину не визнав. Він заявив, що просто спілкувався з братом, який живе в РФ та працює будівельником. Він назвав справу сфабрикованою. Проте суд проаналізував переписку. Зокрема, обвинувачений хвалився іншим людям, що вони з братом "причетні до знищення HIMARS".

Суд призначив покарання у вигляді 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше агентку РФ затримали під час спроби втечі до Росії. Виявилося, що вона систематично передавала ворогу координати українських позицій і брала участь у плануванні ударів по ЗСУ на Покровському напрямку.

