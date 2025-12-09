В Донецкой области пограничники обнаружили и уничтожили 2 реактивные системы залпового огня россиян

иллюстративное фото: из открытых источников

На Лиманском направлении пилоты пограничного подразделения Феникс обнаружили и уничтожили еще две реактивные системы залпового огня противника Тип-63

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

"Благодаря точности "Феникса" этих двух экземпляров вражеского железа на поле боя больше нет", – говорится в сообщении.

Кроме того, наши ребята продолжают наносить удары по штурмовым группам пехоты и другой технике противника.

Как сообщалось, ВСУ грозит новый "котел" в Донецкой области. Вокруг населённого пункта Мирноград уже серая зона.