В Донецкой области пограничники обнаружили и уничтожили 2 реактивные системы залпового огня россиян
На Лиманском направлении пилоты пограничного подразделения Феникс обнаружили и уничтожили еще две реактивные системы залпового огня противника Тип-63
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.
"Благодаря точности "Феникса" этих двух экземпляров вражеского железа на поле боя больше нет", – говорится в сообщении.
Кроме того, наши ребята продолжают наносить удары по штурмовым группам пехоты и другой технике противника.
Как сообщалось, ВСУ грозит новый "котел" в Донецкой области. Вокруг населённого пункта Мирноград уже серая зона.
